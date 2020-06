Your browser does not support HTML5 video.

Lao như tên vào gầm xe tải, cô gái thoát chết thần kỳ 10:00 27/06/2020 Cô gái điều khiển xe đạp điện bất ngờ quặt tay lái và phanh gấp do thấy xe tải nên chiếc xe đã bị đổ và trượt xuống đường, khiến bạn nữ văng người xuống ngay trước bánh xe tải. Rất may cô gái vẫn chỉ bị thương nhẹ.