Nữ hành khách Hà Nội dương tính COVID-19 tại Nhật Bản là bác sĩ, không đi du lịch Đà Nẵng

Ngày 11/8, CDC Hà Nội thông tin về kết quả điều tra dịch tễ đối với trường hợp nữ hành khách test nhanh COVID-19 khi bay tới Nhật Bản . Theo ông Khổng Minh Tuấn - PGĐ CDC Hà Nội, hiện chưa thể khẳng định chính xác người này có mắc COVID-19 hay không và vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

“Những thông tin chúng tôi có được đến thời điểm này là do được phía Nhật cung cấp cho hãng hàng không”, ông Tuấn nói.

Dù như vậy, Hà Nội vẫn cảnh giác, coi trường hợp này như một ca dương tính và xử lý như một ca bệnh. CDC Hà Nội lập tức truy vết bệnh nhân, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) là bố mẹ của người này. Hiện kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.



Dù vậy, theo ông Tuấn, chưa thể chắc chắn được các trường hợp này sau đó có dương tính hay không nên vẫn phải cách ly F1 theo quy định.



Theo thông tin mà CDC Hà Nội có được, nữ hành khách được phát hiện dương tính Theo thông tin mà CDC Hà Nội có được, nữ hành khách được phát hiện dương tính COVID-19 khi bay sang Nhật là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chồng của nữ hành khách cũng là bác sĩ nhưng 2 năm qua, cả 2 vợ chồng đều sang Nhật làm nghiên cứu sinh nên không tới làm việc tại Bệnh viện



Thời gian vừa qua, cả hai vợ chồng về Việt Nam nghỉ hè. Nữ bác sĩ xác nhận với đồng nghiệp không hề đến Đà Nẵng nghỉ dịp vừa qua.

Trước đó, theo thông tin sân bay Nội Bài nhận được từ đại diện Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản, nữ hành khách này tên Đ.T.A., SN 1991, ngồi ghế 23K trên chuyến bay NH898 Hà Nội - Narita, cất cánh lúc 14h ngày 8/8.



Ngay sau khi có kết quả test nhanh tại sân bay, hành khách trên đã được chuyển đi cách ly tại bệnh viện ở Nhật Bản. Phía Nhật Bản cũng đã gửi thông tin về Nội Bài để rà soát, thực hiện phòng dịch.



Được biết loại test nhanh của Nhật Bản sử dụng là test kháng nguyên, có virus mới có kết quả dương tính và tỉ lệ chính xác rất cao.

Sáng 10/ 8, Cơ quan Điều lệ y tế quốc tế của Nhật Bản cũng đã gửi thông tin đến Cơ quan Điều lệ y tế quốc tế Việt Nam, tuy nhiên chưa gửi kèm địa chỉ tại Việt Nam của hành khách này để phía Việt Nam xác minh.



Một trường hợp nữ hành khách khác tại Nha Trang cũng được phát hiện dương tính COVID-19 khi bay tới Nhật Bản. Đó là chị L.T.T.T ở phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 6/8, cùng chồng và con tới sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) bay vào TP. Hồ Chí Minh.



Đến ngày 7/8, chị T. cùng Đến ngày 7/8, chị T. cùng gia đình bay trên chuyến bay JAPAN AIRLINE752 khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất tới Narita, Tokyo, Nhật Bản.



Sau khi xuống sân bay, gia đình chị được test nhanh để kiểm tra. Kết quả chị T. dương tính với SARS-CoV-2, còn chồng và con âm tính.



Chính quyền địa phương xác nhận 5 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã được đưa đi cách ly tập trung và 2 trường hợp F2.



