Thêm một cô gái Hà Nội phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi sang Nhật Bản

Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết về một trường hợp được phát hiện dương tính khi nhập cảnh sang Nhật. Đó là một cô gái 25 tuổi sống tại Hà Nội.



Trước đó nhiều địa phương thông báo nhận được thông tin người Việt Nam được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh tại nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp.



Trước đó, ngày 8/8 thông tin từ cơ quan chức năng Nhật Bản cho hay về một nữ hành khách 29 tuổi, đáp chuyến bay NH898 ngày 8/8 từ Hà Nội đi Tokyo được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Thông tin từ đại diện Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản, nữ hành khách này tên Đ.T.A., SN 1991, ngồi ghế 23K trên chuyến bay NH898 Hà Nội - Narita, cất cánh lúc 14h ngày 8/8.



Thời gian vừa qua, cả hai vợ chồng về Việt Nam nghỉ hè. Nữ bác sĩ xác nhận với đồng nghiệp không hề đến Đà Nẵng nghỉ dịp vừa qua.



Một trường hợp nữ hành khách khác tên L.T.T.T ở phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) tại Nha Trang cũng được phát hiện dương tính COVID-19. Ngày 6/8, chị cùng chồng và con bay từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) vào TP. Hồ Chí Minh rồi bay sang Nhật.



Được biết, Nhật Bản đang triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên rộng rãi tại các sân bay. Đây là kỹ thuật miễn dịch hoá phát quang trên mẫu dịch ty hầu hoặc nước bọt, cho kết quả trong 30 phút. Độ nhạy của test kháng nguyên dao động từ 84-97%.



Nhiều trường hợp công nhân Việt Nam nhập cảnh sang Nhật được phát hiện test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhiều trường hợp vẫn phải chờ xét nghiệm lại bằng kỹ thuật RT-PCR mới có thể khẳng định có nhiễm COVID-19 hay không.



Việt Nam đã mở cửa trở lại các chuyến bay quốc tế từ 15/9 và dự kiến mở lại các đường bay thương mại tới Việt Nam từ ngày 25/9 tới. Do đó, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu, đặt hàng doanh nghiệp sản xuất loại kit kháng nguyên để có thể xét nghiệm nhanh tại sân bay.