Cô gái Hải Dương dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật, từng được chứng nhận âm tính ở trong nước

Tối 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC) có báo cáo về một trường hợp được phía Nhật Bản xác nhận dương tính với SARS-Cov-2 khi di chuyển từ sân bay Nội Bài sang Tokyo (Nhật Bản).

Theo xác minh của bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế, hành khách là L.T.P.U., nữ, 20 tuổi, trú tại Thượng Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương . Người này ngồi số ghế 46D trên chuyến bay JL752 của Hãng hàng không Nhật Bản đi Tokyo (Nhật Bản) ngày 25/8.



Khi làm thủ tục check-in, hành khách có đeo khẩu trang trong suốt quá thời gian này cho đến khi lên máy bay.



Theo CDC Hà Nội, trước khi lên máy bay, hành khách này đã được một bệnh viện tại Việt Nam cấp chứng nhận âm tính với SARS-COV-2 (đại diện hãng bay đã kiểm tra nhưng không rõ tên Theo CDC Hà Nội, trước khi lên máy bay, hành khách này đã được một bệnh viện tại Việt Nam cấp chứng nhận âm tính với SARS-COV-2 (đại diện hãng bay đã kiểm tra nhưng không rõ tên Bệnh viện cấp).



Tuy nhiên, tại sân bay Narita, hành khách này được xét nghiệm lại bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên antigen, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Hành khách hiện được theo dõi tại khu cách ly sân bay Narita để thực hiện các phương pháp xét nghiệm sâu hơn (Realtime-PCR).



Ngay sau khi nhận được thông báo trên từ phía Nhật Bản, bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế trực ngày 26/8 đã báo cáo Lãnh đạo, Trực ban trưởng sân bay quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không Miền Bắc và các đơn vị liên quan tại cửa khẩu Nội Bài.

Xác minh ban đầu có 5 nhân viên tại sân bay tiếp xúc gần với trường hợp này gồm nân viên An ninh hàng không 2 trường hợp, Công an cửa khẩu 1 người và VIAGS 2 người.

CDC Hà Nội cũng cho biết, trong quá trình làm thủ tục cho chuyến bay JL752 tại Sân Bay Nội Bài, tất cả các nhân viên đều đeo khẩu trang và găng tay y tế theo quy định.



Riêng nhân viên đại diện hãng hàng không Nhật Bản đều mặc trang phục bảo hộ khẩu trang, găng tay và kính che giọt bắn, tiếp xúc xa trên 1 mét.

CDC Hà Nội khuyến cáo các cán bộ có tiếp xúc với hành khách nghỉ làm cách ly tại nhà, đến Trung tâm y tế gần nhất khám và tư vấn. Phun khử khuẩn khu vực làm thủ tục hành khách và những khu vực hành khách đã đi qua. Các đơn vị có liên quan phải có báo cáo theo quy định để phục vụ công tác rà soát, khoanh vùng và phòng, chống dịch.

Gần đây phát hiện ngày càng nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi từ Việt Nam nhập cảnh sang các nước. Nhiều trường hợp từ Hà Nội, Hà Nam... nhập cảnh sang Nhật Bản, Hàn Quốc được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

