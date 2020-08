9x lần đầu kể về áp lực làm từ thiện: `Mọi người đặt hi vọng lên em quá nhiều, em sợ gồng không nổi`

Thông tin về cô gái xinh đẹp đứng ra quên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên đến cả trăm triệu khiến cộng đồng mạng liên tục chia sẻ để làm nguồn cảm hứng cho nhiều việc tử tế khác.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh năm 1994, là cựu sinh viên trường RMIT của Úc. Trúc Phương đã có hơn 10 năm sống tại Úc và trở về Việt Nam vào tháng 8/2019. Hiện tại, cô nàng đang là Quản lý của một khách sạn nằm tại quận 1 TP.HCM kiêm làm người mẫu ảnh.

Trúc Phương là cô gái sở hữu gần như mọi "tiêu chuẩn" của các chàng trai

Làm từ thiện từ 5 năm trước khi còn là một du học sinh Úc

Trúc Phương chia sẻ mình từng làm từ thiện từ năm 2015 khi còn đang sống ở Úc, cô thường gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

"Việc em làm từ thiện bắt đầu cũng lâu rồi. Từ năm 2015 khi mà còn ở Úc, khoảng 1 tháng em sẽ giúp 1-2 ca khó khăn. Hồi xưa em hay giúp viện phí cho những ca trong Bệnh viện mà từ khi về Việt Nam hẳn thì em đã có thời gian trực tiếp đến thăm và giúp đỡ họ".

Cách đây 1 tuần Trúc Phương khiến mọi người ấn tượng với hành động quyên góp tiền giúp người đàn ông chạy xe ôm có hoàn cảnh khó khăn. Phương cho biết sau khi nhìn thấy hình ảnh ảnh của chú Hải đang chật vật với vài ổ bánh mì từ thiện, vì cảm động nên Phương đã tìm thông tin và đứng ra kêu gọi giúp chú Hải mua một chiếc xe gắn máy.

Cô gái trẻ đưa chú Hải đi lấy biển số xe

Sau khi bài đăng được đăng tải trên MXH 1 ngày, số tiền ủng hộ chú Hải đã vượt xa ngoài mong đợi, Phương thông báo ngừng nhận tiền. Sau khi mua xe với điện thoại mới cho chú, số tiền còn dư cô nàng đi mua đồ dùng sinh hoạt cho gia đình chú. Hình ảnh về chú Hải được Phương liên tục cập nhật trên trang cá nhân và minh bạch số tiền nhận được khiến dân mạng rất hài lòng.

"Lúc đầu em định là kêu gọi 15 -20 triệu thôi, quyên góp giúp chú đủ mua chiếc xe, không ngờ mọi người nhiệt tình đến vậy. Trước giờ em giúp đỡ rất nhiều nhưng ấn tượng nhất vẫn là chú Hải. Chú cho em thấy một nghị lực sống phi thường vượt qua mọi khó khăn chị ạ nên em phải bằng mọi cách giúp được chú. Dù mọi người không góp đủ tiền, em cũng sẽ bỏ tiền túi ra để giúp chú", 9X nhiệt tình cho biết.

9x dường như không còn thời gian cho gia đình nữa

Nhiều năm làm từ thiện, cô nàng cũng không giấu được sự lo lắng của mình:

"Em cảm thấy rất vui khi câu chuyện của mình truyền cảm hứng đến mọi người và được mọi người chấp nhận một cách mạnh vậy. Nhưng bên cạnh đó cũng lo sợ, áp lực vì mọi người đặt niềm tin và hi vọng lên em quá nhiều. Em sợ em gồng không nổi".

Hinh ảnh Phương chia sẻ trong quá trình giúp đỡ chú Hải

Nói về quan điểm làm từ thiện của mình, cô gái 9X cho biết: "Làm từ thiện trước nhất phải xuất phát từ tâm. Vì phải có tâm mình mới đi được đến cuối chặng đường với nhân vật trong trường hợp mà mình giúp đỡ. Mỗi nhân vật mình phải dành ra rất nhiều thời gian, tâm huyết với họ".

Cô gái trẻ dường như cũng chẳng mấy bận tâm lời thiên hạ: "Em không quan tâm người ta nói gì về mình lắm. Em chỉ biết bản thân em chưa bao giờ có mưu cầu cá nhân và mong chờ được nhận lại điều gì. Số tiền quyên góp được em dành thời gian tổng kết và bình luận bên dưới mỗi bài đăng công khai cho tất cả mọi người cùng biết".

Quyên góp cả trăm triệu cho người đàn ông bị rắn cắn

Mới đây, cô gái này lại khiến dân mạng cảm phục khi đứng ra quyên góp giúp anh Phan Văn Tâm - người đàn ông bị rắn cắn nguy kịch đang nằm trong Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của anh Tâm, Phương không ngần ngại đứng ra nhận quyên góp giúp vợ của anh là chị Bùi Thị Ngọc Tuổi. Số tiền quyên góp được tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn trăm triệu đồng.

Trúc Phương được chị Tuổi xem như người trong gia đình vì sự nhiệt tình của cô gái

"Em phải giải thích cho chị (vợ anh Tâm) hiểu, hướng dẫn cho chỉ cách sử dụng tiền sao cho hợp lý nhất. Vì nếu đi sai hướng, tiền nhiều sẽ hại chứ không giúp ích gì. Phải sử dụng tiền quyên góp đúng mục đích để không phải ỷ lại. Em cũng nói rõ, cộng đồng mạng giống như một cơn gió thổi qua là mất, không ai ở bên cạnh chị mãi được nên chị phải trân quý điều này, tạo cho bản thân 1 cái cần câu để về sau dù không có ai giúp cũng có thể mưu sinh nuôi mình", Trúc Phương bày tỏ quan điểm.

Trúc Phương còn giúp chị Phương sắp xếp và tính toán mọi thứ: "Phương phân tích với chị Tuổi số tiền Phương quyên góp được chị nên dùng mua cặp bò, số tiền còn thì để vào ngân hàng rồi mở sổ tiết kiệm để tiền nuôi hai cháu đi học. Mua bò là cách tốt nhất bởi tiền sẽ đẻ ra tiền".

