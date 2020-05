Your browser does not support HTML5 video.

Xôn xao clip bạn trai bị ăn `liên hoàn tát` vì không mua điện thoại cho bạn gái 08:52 24/05/2020 Đoạn video được ghi lại vào ngày 20/5 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo đó, chàng trai bị bạn gái giận dữ tát vào mặt hàng chục lần, trước sự chứng kiến của rất nhiều người vì đã không mua điện thoại tặng cô nàng.