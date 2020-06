Thẳng thừng chia tay người yêu vì bị `chê đen`, cô gái nhận ngay 25 nghìn like ủng hộ từ cư dân mạng

Màn chia tay người yêu đầy dứt khoát của cô gái đã thu về 25 nghìn like cùng hàng loạt bình luận ủng hộ.

Trong tình yêu , không phải ai cũng có thể cùng nhau đi tới chuyện kết hôn chứ chưa nói gì đến việc gắn bó nhau cả đời. Chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng đây lại là kết quả tốt nhất cho những cặp đôi không hợp nhau hoặc một bên có tính cách quá... khó chịu.



Con gái ghét nhất là chuyện bị người yêu so sánh, chê bai về ngoại hình. Như trường hợp cô gái dưới đây là một ví dụ. Không chỉ quyết định chia tay, cô gái này còn không ngại "đi đường quyền" với người yêu vì những lời lẽ chê bai vô duyên chốn đông người.



“Mình vừa chia tay người yêu. Lí do chỉ vì mình da đen.



Bọn mình yêu nhau được gần 2 năm. Thời gian đầu thì anh toàn nói những lời an ủi mình nào là da đen đẹp, khỏe là được, da đen đặc biệt mà.

Bài chia sẻ của cô gái.



Thực sự da mình không phải ngăm đen, hồi bé do chơi nắng rồi do sắc tố da, lớn rồi mình ăn uống chăm sóc da body rất nhiều nên mình tự thấy nó khá mịn màng, sạch sẽ.



Tuy nhiên, nó vẫn có màu xanh xao và không sáng hẳn. Yêu nhau 1 thời gian thì suốt ngày anh chê mình đen. Ban đầu là lời chê không trắng bẳng anh. Sau là đi đường thấy ai trắng hơn là anh so với mình.



Mình cứ ậm ừ coi là đùa cho đến hôm qua đi ăn cùng nhóm bạn của anh. Bạn anh có 1 chị rất xinh, rất trắng mặc một cái váy màu trắng. Mình cũng mặc một cái váy trắng gần gần như vậy.



Chưa ngồi ăn được mấy thì anh lại bắt đầu nhìn da mình rồi nói: ‘Em nhìn bạn anh kìa, da nó trắng mặc cứ sáng bừng lên, nhìn em trông chỉ nổi mỗi cái váy…’.



Lúc đấy mình chỉ muốn đi mấy quả ‘đường quyền’ thôi nhưng mình vẫn nhịn. Ra về đến chỗ lấy xe anh còn vớt vát nói với chị kia là: ‘ăn gì trắng thế để tao cho người yêu tao ăn với, nuôi mãi vẫn đen sì’.

Ảnh minh họa.



Thú thật đến lúc đó mình cay quá cầm cả cái túi phang vào mặt anh ta. Bảo chia tay ngay lập tức rồi tự đi về. Mình thậm chí chẳng tự ti mà còn order thêm 2 cái váy cả trắng cả tím nhạt mặc cho xinh.



Kệ mọi thứ, kệ chuyện yêu đương vậy. Không tôn trọng nhau thì chia tay”.



Sau khi được đăng tải, bài viết của cô gái thu hút hơn 25 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái này quá quyết đoán, biết cách tự chấm dứt mối quan hệ của mình khi mọi chuyện đã không còn ổn định.



Có thể thấy, trong tình yêu và hôn nhân, tôn trọng đối phương luôn là yếu tố hàng đầu để duy trì mối quan hệ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Thùy Nguyễn/Theo SKCĐ