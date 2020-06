Ăn xoài trong 3 ngày liền, cô gái phát hoảng vì dị ứng ngứa khắp người, đầu ngón tay ngả vàng

3 ngày liền đều ăn xoài, cô gái bất ngờ phát hiện ngứa khắp người, các đầu ngón tay chuyển sang màu vàng. Nguyên nhân là do dị ứng xoài.

Theo trang Ettoday, một cô gái 20 tuổi tên Lan sống tại Đài Loan tìm tới bệnh viện Tri-Service General Hospital Nei-Hu Branch với các triệu chứng giống như Dị ứng bao gồm: mẩn ngứa khắp người, thậm chí các đầu ngón tay đều chuyển sang màu vàng.

Khai thác bệnh sử được biết, trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày Lan đều ăn nhiều xoài trong giờ giải lao tại công ty và sau khi tan sở. Sau 3 ngày này, cô gái bắt đầu thấy cơ thể có sự khác biệt. Cô ngứa ngáy khắp cơ thể, đầu ngón tay chuyển màu vàng nên lo lắng tới bệnh viện khám.







Bác sĩ Triệu Chiêu Minh - Khoa da liễu cho biết, xoài có thể là nguyên nhân khiến cô gái gặp phải tình trạng dị ứng. Bác sĩ chỉ định ngừng ăn xoài, cho bệnh nhân uống nhiều nước, sử dụng thuốc kháng sinh điều trị sau vài ngày tình trạng nổi mề đay chấm dứt .



Bác sĩ cho hay, xoài hay đu đủ, dưa hấu là những trái cây có màu sắc tươi sáng. Khi ăn sắc tố sẽ theo nước tiểu hoặc chất thải đào thải ra ngoài. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm có thể khiến các sắc tố hình thành trên bề mặt da, nặng hơn là gây ra dị ứng da.



Cũng theo bác sĩ Minh, thời gian qua bệnh nhân dị ứng do ăn xoài đang có dấu hiệu gia tăng khoảng 20%. Ở mức độ dị ứng thông thường, bệnh nhân bị nổi mề đay, có bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường diễn biến nặng sau khi ăn xoài.

Dị ứng xoài do đâu?



Hiện tượng dị ứng trước hết là do cơ địa mỗi người sau đó đến các yếu tố dị nguyên. Với người dị ứng xoài, yếu tố dị nguyên là một loại nhựa có tên urushiol.



Urushiol là một loại dầu có trong nhựa quả xoài, có khả năng kích thích và gây dị ứng cho người dùng với các triệu chứng phát ban, Urushiol là một loại dầu có trong nhựa quả xoài, có khả năng kích thích và gây dị ứng cho người dùng với các triệu chứng phát ban, Viêm da tiếp xúc, nổi vảy, phồng rộp. Loại dầu này còn được tìm thấy trong một loại cây dễ gây ngứa, dị ứng như: mai dương ( mắt mèo), hạt điều thô,…

Dị ứng xoài cũng khá giống các loại dị ứng thực phẩm khác, tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy vào cơ địa và mức tiêu thụ lượng xoài trong cơ thể.



Với những người có cơ địa yếu có thể xảy ra phản ứng dị ứng sau khoảng 10-15 phút ăn hoặc lâu hơn từ 6-12 giờ sau khi ăn.



Các triệu chứng dị ứng xoài



- Ngứa ngáy ban đầu chỉ ngứa quanh miệng và môi, một vài vùng nhỏ, nhưng sau đó lan rộng nhiều ra và khắp cơ thể.

- Môi và lưỡi sưng, xuất hiện nhiều vết mẩn đỏ quanh miệng.

- Đầu lưỡi tê, ngứa ran, mắt khô, đỏ, lờ đờ.

- Đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy.

- Chảy dịch mũi, phát ban, nổi mề đay, khó thở, thở khò khè.

- Trường hợp hiếm thấy có thể bị hen suyễn hay sốc phản vệ.

Trong mọi trường hợp dị ứng nên được xử lý kịp thời, nhanh chóng để tránh tiến triển nặng hơn thành sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng.

- Dừng ngay việc ăn xoài, nếu có thể hãy gây nôn những thứ vừa ăn vào bụng.

- Vệ sinh ngay cơ thể với xà phòng diệt khuẩn để loại bỏ chất nhựa urushiol đã tiếp xúc trên da.

- Dùng khăn lạnh hoặc túi chườm lạnh đắp lên vùng ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, mề đay rồi tới ngay cơ sở y tế thăm khám.



Theo Hà Ly/SKCĐ