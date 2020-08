Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân cô gái trẻ tử vong cạnh cây thông cô đơn ở Đà Lạt

Cụ thể, sáng ngày 12/8, khách du lịch phát hiện thi thể một cô gái trẻ gần khu vực cây thông cô đơn (một địa điểm du lịch hot tại khu vực đồi Thiên Phúc Đức, quận 7. TP Đà Lạt, Lâm Đồng ). Ngay sau đó, du khách và người dân địa phương đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Nắm bắt được thông tin, Công an phường 7 có mặt phong tỏa hiện trường. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an TP Đà Lạt. Đơn vị này phối hợp với cơ quan pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nạn nhân là T.H.P. (26 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Cạnh thi thể nạn nhân phát hiện 1 túi xách, bên trong có 1 chứng minh thư nhân dân mang tên T.H.P., 1 chai thuốc diệt chuột, 1 bức thư tuyệt mệnh.

Vị trí cô gái tử vong gần cây thông cô đơn trên đồi Thiên Phúc Đức - địa điểm du lịch nổi tiếng được các bạn trẻ khắp cả nước đến checkin. Kể từ khi vụ việc xảy ra, khu vực này trở nên vắng hơn, nhiều người cho biết, khi lên đến đây có cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Cũng tại cây thông cô đơn nổi tiếng ở huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cách đây 2 năm cũng xảy ra vụ việc một thanh niên để lại thư tuyệt mệnh cạnh gốc cây rồi trầm mình xuống hồ Suối Vàng cạnh đó tự tử.

Theo điều tra, tối 7/4/2018, một nhóm du khách phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt hồ Suối Vàng cạnh cây thông cô đơn nổi tiếng. Đến sáng 8/4/2018, Công an huyện Lạc Dương phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân được xác định là Võ Nguyễn Quốc Huy. Trên người nạn nhân mang một balo chứa 3 tảng đá. Trên bờ, Huy để lại đôi dép, lá thư tuyệt mệnh vĩnh biệt mẹ với lý do bị bệnh ung thư vòng họng nhưng không muốn làm khổ mẹ già mất tiền điều trị nên tự tử.

Người thân nạn nhân cho biết, cách đó vài ngày có nhận được túi quần áo, điện thoại di động... gửi về từ Đà Lạt. Khi biết tin chẳng lành, gia đình đã lên huyện Lạc Dương tìm Huy. Đến sáng 8/4 thì nhận được tin Huy tự tử ở hồ Suối Vàng.