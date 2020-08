Bản năng sinh tồn trỗi dậy khi nhảy xuống sông tự tử vì tình, cô gái bám gỗ trôi 81km về nhà

Một cô gái Trung Quốc vừa khiến dư luận vô cùng bất ngờ khi thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Theo đó, khoảng 0h ngày 19/8, cô gái họ Dương (24 tuổi) sống ở TP Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã gieo mình xuống sông Đà tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai. Thế nhưng, khi vừa trẫm mình xuống sông thì bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô cảm thấy hối hận về quyết định ngu ngốc này và muốn sống tiếp.





Đúng lúc này, Dương bắt gặp một tấm ván nổi giữa biển nước mênh mông nên đã cố gắng bơi đến bám vào nó để trôi bờ. Nhưng càng cố gắng bơi vào bờ, Dương càng bị đẩy ra xa hơn. Dù cô có kêu cứu khản giọng cũng không ai nghe thấy, bởi lúc đó là giữa đêm.

Hình ảnh cô Dương trôi dạt trên sông





Và cứ thế, Dương đành ôm khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt nước suốt nhiều giờ đồng hồ. Tới gần sáng, Dương cố gắng kêu cứu thêm vài lần nữa và may mắn đã mỉm cười với cô.





Khoảng 4h sáng, Dương được một người dân phát hiện và người này đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát. Song do trời quá tối, tầm nhìn trên sông thấp lại có quá nhiều vật thể trôi nổi trên sông nên cảnh xác không xác định đúng vị trí của người gặp nạn.





Khi thấy có bóng dáng của lực lượng cứu hộ, Dương cố gắng hét lớn để họ xác định được vị trí và kiên nhẫn chờ đợi. Đến khoảng 6h cùng ngày, cảnh sát và đội cứu hộ xác định được vị trí của Dương và nhanh chóng dùng thuyền tới cứu hộ cô gái.





Cả quá trình cứu nạn nhân đều được quay lại chi tiết. Theo đoạn video, Dương mặc áo phông ngắn tay quần đùi và đi giày thể thao màu trắng. Cô ngồi xổm trên khúc gỗ, gương mặt mệt mỏi. Xung quanh khúc gỗ lớn mà cô bám có rất nhiều vật thể khác bị mắc vào.

Cô Dương được cảnh sát và lực lượng cứu hộ giải cứu thành công





Khi Dương thấy lực lượng cứu hộ, Dương vô cùng xúc động liền đứng dậy làm phần gỗ dưới chân chao đảo khiến cô suýt chút nữa ngã xuống nước. Lực lượng cứu hộ phải trán tĩnh Dương, đưa phao cứu sinh cho cô.





Khi đã an toàn trên thuyền, Dương sợ hãi khóc lóc hỏi: "Đây là đâu?”. Và khi biết mình đã được giải cứu, Dương bật cười hạnh phúc vì không ngờ rằng mình có thể sống sót sau khi trôi dạt 81km.





Khi được phỏng vấn, Dương kể: Khi rơi xuống nước được vài giây, tôi cảm thấy vô cùng hối hận nên cố gắng ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Tôi bắt được một tấm ván nổi và coi đó như phao cứu sinh, cố gắng bơi vào bờ. Tôi đã gào thét, kêu cứu tới rát họng như không ai nghe thấy. Tôi vô vọng ôm khúc gỗ trôi dạt hơn 6 tiếng”.





Sau đó, Dương được cảnh sát đưa về đồn và báo cho gia đình . Ngay sau đó, chị gái Dương đã tới cảnh sát đón cô về.



Theo Thanh Mai/SKCĐ