Cô gái xấu hổ vì bạn trai `kẹt sỉ` tặng túi LV trị giá chỉ... 11 triệu đồng

Mới 26/5 vừa qua, một bài đăng trên Facebook NUS Whispers bày tỏ nỗi lòng, tâm sự của một cô gái đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, ngay khi đăng tải không lâu bài viết đã gây sốt với 3.900 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận ném đá.

Theo như bài đăng, cô gái cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt mũi vào đâu trước bạn trai "keo kiệt". Đặc biệt, khi so sánh bạn trai của mình với người yêu em gái, cô càng thấy anh thua kém nhiều bởi người yêu em gái đúng kiểu hào phóng, thích gì cũng "chiều" hết.

Cô gái cho rằng "LV chỉ dành cho những người nửa mùa".

Cô nàng còn lấy dẫn chứng cụ thể rằng, sinh nhật gần đây của mình bạn trai đã tặng một chiếc ví Louis Vuitton trị giá khoảng 11 triệu đồng. Tuy nhiên, món quà này lại không được lòng cô gái bởi với cô thì "LV chỉ dành cho những người ăn chơi nửa mùa (người nghèo nhưng cố tỏ ra mình giàu có)".

Em gái của cô thì lại được bạn trai tặng cho một chiếc ví Chanel trị giá khoảng 16 triệu đồng trong dịp sinh nhật. Cô nàng cảm thấy xấu hổ và ghen tị với em gái vì "rõ ràng trong Chanel đẹp và sang hơn LV".

Theo WorldOfBuzz, cô gái này còn tiếp tục so sánh khi bạn trai mình chuyên gọi đồ ăn ở những cửa hàng rẻ tiền, trong khi người yêu em gái thì toàn đưa đi ăn đồ hiệu. Tiền tiêu vặt của cô bạn trai cũng cho không nhiều bằng người yêu em gái.

Bài đăng "gây bão" của cô gái.

Tuy nhiên, khi tìm đến cửa hàng "rẻ tiền" mà nhân vật chính nói, nhiều người ngã ngửa bởi một bữa ăn ở đó có giá có thể bằng lương cả tháng của một nhân viên văn phòng bình thường.

Chốt lại, cô gái cảm thấy mình là người thất bại vì nhan sắc chẳng kém ai nhưng kiếm phải bạn trai lại không bằng bạn trai nhà người ta. Thế nhưng, xuyên suốt câu chuyện người ta chỉ ngửi thấy mùi "gato", sân si với em gái ở đâu đây. Nhiều người còn "khuyên" cô gái nên sống độc thân để không khiến ai phải phiền lòng nữa!

