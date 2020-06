Kiên định với lựa chọn của mình, cô gái xinh đẹp quyết vượt 3.000 km để cưới người chồng teo cơ

Trước khi gặp được người vợ xinh đẹp của đời mình Grigory Prutov bị teo cơ từ nhỏ và rất mặc cảm về căn bệnh này. Cơ thể anh bị suy nhược, cần được chăm sóc thường xuyên và không thể đi lại được. Cũng theo Prutov, anh từng trải qua quá khứ bị đối xử tàn nhẫn nên chưa từng mơ mộng đến một cuộc sống bình thường hay một tình yêu đích thực.

Do đó, hàng ngày thay vì hoạt động bình thường như mọi người, Prutov chỉ biết thu mình lại một chỗ và lặng lẽ kết nối với thế giới bên ngoài qua internet.

Đến khi gặp Anna, cả hai nói chuyện rất hợp nhau khi có nhiều điểm chung, đều yêu nghệ thuật, viết lách và là những người mơ mộng. Đặc biệt, khi xác định được tâm ý của mình và đối phương, Anna đã quyết định "cọc đi tìm trâu", không ngần ngại bay 3.000 km từ Kazakhstan đến Nga để gặp Grigory Prutov.

Vượt qua mọi định kiến, Anna đã luôn bên cạnh chàng trai của mình. Chính tình yêu và sự cảm thông của cô nàng xinh đẹp đã giúp Prutov vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập vào cuộc sống. Hẹn hò được một thời gian, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Khi đó, đám cưới của cặp đôi được ví von như truyện cổ tích, rất nhiều người rất khắp thế giới đã gửi tới lời chúc phúc chân thành. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít bình luận khiếm nhã cho rằng Prutov không xứng với Anna. Mỗi khi cặp đôi đi bên nhau thường nhận phải những lời xì xào, đàm tếu, tỏ vẻ không hiểu lý do mà cô gái xinh đẹp như Anna lại lấy người chồng teo cơ.

