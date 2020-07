Có ghé thăm Đà Lạt mộng mơ đừng bỏ qua 4 vườn dâu tây tươi tốt tha hồ check-in, sống ảo

Có lẽ không phải nói nhiều về Đà Lạt , thành phố mờ sương mộng mơ đã đốn tim biết bao nhiêu khách du lịch. Ở Đà Lạt, ngoài những địa điểm nổi tiếng như tiệm bánh Cối xay gió, chợ Đà Lạt, hồ Vô Cực,... còn có những vườn dâu tây chín mọng, trĩu quả được nhiều bạn trẻ ưa thích. Dưới đây là 4 vườn dâu tây tươi tốt tha hồ check-in, sống ảo bên không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Vườn dâu Biofresh

Biofresh là một trong những vườn dâu nổi tiếng bậc nhất ở Đà Lạt, với tổng diện tích hơn 3 ha rộng thênh thang. Vườn dâu Biofresh nằm trong khu du lịch hồ Than Thở, thường trồng những giống dâu tằm Đà Lạt và dâu Pháp tốt tươi.

Do nằm trong khuôn viên khu du lịch hồ Than Thở nên du khách cần phải mua vé mới được vào tham quan. Tới vườn dâu Biofresh, bạn sẽ được thỏa sức dạo chơi trong không gian sạch đẹp, thoáng đãng bên những hàng dâu thẳng tắp tốt tươi. Đây cũng là cơ hội tốt để du khách kết hợp picnic thư giãn bên hồ Than Thở cũng như ghé thăm khu Đồi thông hai mộ.

Giá: 250.000 đồng/kg

Địa chỉ: khu du lịch Hồ Than Thở, đường Hồ Xuân Hương, phường 10, Đà Lạt.

Vườn dâu 88

Vườn dâu 88 gây ấn tượng với các bạn trẻ ở phương pháp trồng dâu truyền thống, với những luống cây xanh mơn mởn dưới đất xốp tươi. Nhờ vậy du khách có thể thỏa sức dạo chơi, tạo dáng bên cạnh những luống dâu rực rỡ, tươi rói trong không gian làng quê mộc mạc, giản dị.





Giá: 120.000 đồng/kg

Địa chỉ: Đường Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Vườn dâu Nhật

Vườn dâu Nhật hay còn được biết đến là vườn dâu cô Thảo được coi là khu vườn trồng dâu Nhật nổi tiếng hàng đầu ở thành phố sương mù. Những trái dâu Nhật to mọng, ngọt ngào mọc tốt tươi trên những luống cây, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, dịu dàng.

Tham quan vườn dâu này, du khách có thể thỏa thích hái dâu, tha hồ sống ảo bên những giàn dâu chín mọng. Bên cạnh việc hái dâu tại vườn, du khách có thể tiện "đảo" qua tham quan khu vườn cà chua ngay bên cạnh.

Giá: 300.000 đồng/kg

Địa chỉ: Đường Thánh Mẫu, Phường 7, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Vườn dâu chú Hùng

Dù cũng nằm trên đường Thánh Mẫu với nhiều vườn dâu Đà Lạt, nhưng vườn dâu chú Húng vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách. Vườn dâu chú Hùng được nhiều người đánh giá là địa chỉ uy tín, với những vườn dâu tươi tốt xanh mơn mởn.

Vườn dâu này trồng cả trong nhà kính và ngoài trời, với đủ giống dâu ta, dâu Nhật, du khách tha hồ thỏa thích sống ảo, chụp hình bên những luống dâu tươi tốt. Không chỉ vậy, bạn còn có cơ hội vừa tự tây hái dâu tươi, vừa lắng nghe những lời tâm sự nhiệt tình, thiết tha của chú chủ vườn thân thiện về cách trồng trọt, chăm bón dâu sạch.

Giá: 300.000 cho dâu tự hái và 200.000 cho dâu mua đã hái sẵn.

Địa chỉ: Đường Thánh Mẫu, Phường 7, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Theo Linh Chi/SKCĐ