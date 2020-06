Cố giải thích chỉ “uống 1 chén rượu” tài xế vẫn bị tước bằng lái xe gần 1 năm

Tối ngày 8/6, Trạm CSGT Diễm Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã tiếp tục thực hiện công tác tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A. Trong khoảng 2 giờ lập chốt, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều tài xế về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường....

Trong đó có trường hợp tài xế N.S.H. (ngụ tại Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển xe ô tô 17A - 0 489.xx chở theo bạn ngồi ghế sau. Công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế này thì phát hiện đạt ngưỡng 0,183 mg/l.

Khi bị xử phạt về hành vi trên, ông H. cho biết, bản thân công tác tại doanh nghiệp , vừa đi ký hợp đồng về. Do cả nể khách nên đã uống một chén rượu tại nhà hàng gần đó.

Về trường hợp này, thiếu tá Nguyễn Hồng Phong – tổ trưởng công tác cho biết, với kết quả nồng độ cồn như trên, tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính với số tiền 6 – 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 – 12 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Công an thổi nồng độ cồn người tham gia giao thông

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hồng – Trưởng trạm CSGT Diễn Châu cho biết, kể từ khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực, do mức xử phạt cao hơn, mang tính răn đe hơn nên người dân đã nâng cao ý thức.

Trung tá Nguyễn Thanh Hồng cũng khẳng định, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai tuần tra kiểm soát để ngăn chặn, xử lý vi phạm giao thông nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ sửa đổi 21 điều với 39 hành vi, nhóm hành vi được mô tả lại; 55 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung; Trong đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP tăng mức xử phạt tối đa và thời hạn tước giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đặc biệt, Nghị định 100/2019/NĐ-CP bổ sung quy định xử phạt đối với các vi phạm của người điều khiển giao thông sử dụng rượu, bia, để thống nhất với Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Clip ghi lại cảnh cán bộ thuế say xỉn còn thách thức công an thổi nồng độ cồn