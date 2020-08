Động thái mới nhất của cô giáo Âu Hà My sau khi tung clip đánh ghen siêu văn minh trên MXH

Từ tối qua đến nay, nữ giảng viên Đại học Ngoại ngữ Âu Hà My khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung clip đánh ghen siêu văn minh lên mạng xã hội . Bên cạnh đó cô còn tung hàng loạt hình ảnh, tin nhắn "tố" chồng ngoại tình ngay khi cô bị sảy thai nhập viện cấp cứu.

Việc cô "tố" chồng là kẻ phụ bạc trên mạng xã hội khiến không ít người hâm mộ, yêu quý Hà My ngỡ ngàng. Bởi họ chẳng thể tin được, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 11 tháng. Mà trước đó, Hà My cũng như "nam chính" Trọng Hưng liên tục đăng đàn chia sẻ tình cảm ngọt ngào.

Sau khi đăng bài viết dài "tố" chồng bội bạc, Hà My gần như im lặng, không có động thái gì nữa trên mạng xã hội. Thế nhưng sau 1 ngày im ắng cô đã quyết định chia sẻ cho người hâm mộ về tình trạng của mình hiện tại.

Động thái mới nhất của cô giáo Âu Hà My

Cô giáo Âu Hà My viết: "Có lẽ phải đến hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi, giờ em mới tỉnh để reply. Hứa sẽ cố gắng trả lời đủ tất cả những tình cảm của mọi người. Hai mẹ con em vẫn ổn ạ".

Trước đó vào sáng ngày 13/8, cô giáo Hà My chỉ đăng tải 2 story trên trang cá nhân với nội dung: "Everything will be OK!" (Tạm dịch: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!") và "1 đêm dài, quá dài...".

Cho đến thời điểm hiện tại, "nam chính" Trọng Hưng vẫn im lặng không hề lên tiếng về vụ việc này. Trong khi đó, khi báo chí liên lạc phỏng vấn Hà My nói "bây giờ chỉ muốn im lặng". Một số người bạn thân của Hà My cũng tiết lộ Hà My hiện rất ổn nên mọi người không cần quá lo lắng.

Ở một diễn biến khác, dù không quen biết cô giáo Hà My nhưng Nhật Linh - vợ Văn Đức cũng đã bình luận động viên. Nhật Linh viết: "Em đã theo dõi rất nhiều bài đăng của chị và thực sự ngưỡng mộ chị. Bây giờ thì em chỉ chúc chị mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Cố gắng chị nhé, vì ông trời sẽ có mắt thôi ạ. Chưa bao giờ em comment động viên một ai em không quen biết nhưng thực sự nỗi đau này quá lớn với một người phụ nữ ".

Trước đó vào tối 12/8, Hà My đăng lên facebook clip đánh ghen siêu văn minh của mình. Cô viết: ""Em thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ trên MXH, nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc với một người vợ".

Một số bạn bè thân của Hà My cũng cho biết hiện cô rất ổn

Hà My cũng chia sẻ về câu chuyện éo le đau khổ cô gặp phải trong khoảng thời gian qua: Bố mất, sảy thai... Tất cả những biến cố xảy đến gần như cùng lúc đã khiến nữ giảng viên vô cùng suy sụp.

Bên cạnh đó, sự phũ phàng của người chồng cũng là lý một trong những lý do làm Hà My cảm giác như không gượng dậy được. Theo bài đăng, khi Trọng Hưng gặp khó khăn, vỡ nợ, công ty phải giải thể, cô và mẹ đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ để anh vượt qua sóng gió.

Đổi lại, thứ mà cô nhận được là "cặp sừng" to tướng trên đầu. Thậm chí lúc cô sảy thai gọi chồng cũng không nghe máy. Hà My phải gọi bạn thân đến giúp.

Sau bài đăng này, Hà My nhận được nhiều đồng cảm từ cư dân mạng và dư luận. Ai cũng cho rằng, Hà My đánh ghen khéo, thể hiện trình độ của người có học.

Theo Thanh Mai/SKCĐ