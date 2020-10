Trung Thu đã qua nhưng cô giáo siêu lầy này vẫn đứng lớp với 'gương mặt lạ' khiến học sinh thích thú

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên vào cua như tay đua chuyên nghiệp ai ngờ gặp phải xe tải đi ngược chiều

Thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm nhưng lại phóng xe với tốc độ cao, khi đến cỗ vào cua anh ta đánh lái khá mượt mà quên mất rằng đây là đường phố không phải đường đua và còn có xe phóng từ phía đối diện.