Giọt nước mắt hối hận muộn màng của cô giáo bắt học sinh ngồi xổm tới xuất huyết chỉ vì ... viết sai

Chỉ một tuần sau khi nhận được vào lớp chọn số 1 của trường Trung học Số 1 Nam Phong, gia đình cô bé Tiểu Vương (đã được thay đổi tên nhân vật) không khỏi xót xa khi thấy con gái mình ... tổn thương nặng ở gan và thận và phải cấp cứu tại Bệnh viện

Được biết, cô bé mới chỉ 15 tuổi này mới nhập học lớp 10 tại huyện Nam Phong, Phủ Châu, thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Trong buổi tự học tối ngày 7/9 vừa qua, ở phần bài làm nghe viết, Tiểu Vương đã viết sai 6 từ tiếng Anh. Ngay lập tức, em bị cô giáo bắt phạt đứng lên ngồi xuống liên tục ... 200 cái vì lỗi sai này.

Cô giáo phạt nữ sinh ngồi xổm 200 cái tới xuất huyết



Sáng ngày 8/9, Tiểu Vương vẫn đi học bình thường, nhưng tới gần trưa thì em bắt đầu cảm thấy những cơn đau bụng quặn thắt, dữ dội. Cơn đau này khiến cô bé không thể di chuyển, cũng không thể bước xuống lầu. Đáng tiếc, cô bé vẫn chỉ nghiến răng chịu đau dù đã nghi ngờ do ảnh hưởng của việc ngồi xổm vào tối 7/9. Tuy nhiên, 2 ngày sau, Tiểu Vương Bắt đầu có những cơn đau dữ dội hơn, đặc biệt, cô bé còn tiểu tiện ra máu.

Ngay trong đêm ngày 11/9, gia đình Tiểu Vương đã đưa cô bé nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân huyện Nam Phong. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán cô bé mắc phải chứng tiêu cơ vân dẫn đế tổn thương gan và thận. Sự việc dù đã trôi qua được hơn 1 tuần nhưng chức năng gan và thận của cô bé hiện đang hồi phục rất chậm. Vì bệnh tình rất nghiêm trọng nên người nhà Tiểu Vương đã chuyển cô từ Bệnh viện Nhân dân huyện Nam Phong đến Nam Xương vào tối 13/9. Hiện Tiểu Vương đang được điều trị tại Bệnh viện thuộc Đại học Nam Xương.

Theo thông tin từ nhà trường, Cô giáo Từ là giáo viên tiếng Anh đã phạt Tiểu Vương. Cô là một giáo viên mẫn cán, không hề có ý xấu khi đưa ra hình phạt của học sinh. Khi nhận thông tin về tình trạng Tiểu Vương, cô giáo Từ đã không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cô đã thấy rất hối hận khi đưa ra hình phạt như vậy. Hiện tại sự việc đang được các bên liên quan tích cực hòa giải, nhà trường hứa sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho nữ sinh.

