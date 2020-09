Góc nhất quỷ nhì ma: Khi cô giáo bắt thảo luận 'theo cặp' nhưng bạn cùng bàn nghỉ ốm thì làm thế nào

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 42: Chồn wolverine không hề nao núng dù bị bao vây bởi 2 con sói

Nhiều khán giả Việt Nam gọi anh chàng Wolverine trong X-men là người sói thực sự là oan cho loài chồn Wolverine, chúng mới là loài tuy nhỏ con mà dũng mãnh, sẵn sàng đại chiến cả hổ báo sư tử hay chó sói.