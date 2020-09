Có ít nhất 16 người tử vong trong vụ kẹt mỏ than ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Giới truyền thông địa phương đưa tin, trong lúc đang làm việc, một băng chuyền đã bốc cháy dữ dội tạo ra lượng khí carbon monoxide cực lớn. Do đây là loại khí độc nên 16 công nhân đang việc tại đây bị tử vong tại chỗ do ngạt khí. Một công nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Đội cứu hộ được huy động đến hiện trường để giải cứu nạn nhân

Lực lượng chức năng phải trang bị bình oxy và rất khó khăn mới có thể tiếp cận được nạn nhân. Được biết đây là mỏ than thuộc sở hữu của công ty nhà nước do tỉnh Trùng Khánh quản lý.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân

Trung Quốc cũng thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn tại các khu mỏ khai thác khoáng sản, nơi có điều kiện lao động kém an toàn và người lao động ít được quan tâm tới đúng mức. Gần đây nhất là vào cuối năm ngoái, một vụ nổ hầm mỏ đã từng xảy ra tại tỉnh Quý Châu khiến 14 công nhân thiệt mạng.

Nổ mỏ than Trung Quốc, 18 người chết

Theo Phương Hoa/SKCĐ