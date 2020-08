Ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ sập nhà hàng 2 tầng tại Trung Quốc

Nhà hàng này nằm ở huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, cách thủ đô Bắc Kinh 630km về phía Tây Nam. Sự việc đáng tiếc này xảy ra khi trong nhà hàng có nhiều thực khách đến dùng bữa.

Hiện trường đống đổ nát của nhà hàng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã huy động 700 người vào cuộc và tiến hành cứu hộ, cứu nạn, hàng chục người đã được cứu sống khỏi sống đổ nát tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người khác bị mắc kẹt. Hãy thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, hiện có tổng cộng 45 người đã đưa ra ngoài, trong đó 17 người đã chết, 7 người bị thương nặng, 21 người bị thương nhẹ.

Bác sĩ đưa nạn nhân đi cấp cứu

Đoạn video được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ đang lật từng tấm bê tông nặng. Phần khung còn sót lại của tòa nhà đã bị rung chuyển nhưng không đổ sập. Hiện nguyên nhân gây ra tình trạng nhà hàng bị đổ sập đột ngột vẫn chưa được xác định.

