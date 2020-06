Cổ Lực Na Trát được mệnh danh là 'mỹ nhân Tân Cương' hóa ra cũng mắc sai lầm kinh điển khi tẩy trang

Cổ Lực Na Trát luôn là sao nữ được đánh giá cao với nhan sắc xinh đẹp chẳng hề kém cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba hay Angelababy. Cô nàng sở hữu làn da trắng mịn là niềm ước ao của nhiều chị em.

Thời gian gần đây, người hâm mộ bắt gặp mỹ nhân Tân Cương thường xuyên thức khuya. Không ít lần, nữ diễn viên livestream trò chuyện với fan vào nửa đêm.



Mới đây, tham gia chương trình Like You and Me, nữ diễn viên thừa nhận bản thân có thói quen thức khuya và dậy sớm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới làn da của cô như có thể khiến da bị xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn và lên Mụn trứng cá



Dù vậy, nhờ biết cách chăm sóc sắc đẹp mà nữ chính 10 năm 3 tháng 30 ngày vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp, da mặt gần như không bị ảnh hưởng bởi chuyện thức khuya.

Mặt mộc của Cổ Lực Na Trát cũng đủ gây xao xuyến



Điều này khiến dân tình tò mò đi tìm bí quyết làm đẹp và cách dưỡng da của Cổ Lực Na Trát thì phát hiện ra bí mật động trời. Theo trang Sina, qua tìm hiểu thì phát hiện nữ diễn viên vốn sinh ra đã có da đẹp nhưng quy trình chăm sóc cô nàng có nhiều lỗi.

Một đoạn video clip được ghi lại cho thấy, khi tẩy trang Cổ Lực Na Trát có thói quen dùng lực mạnh để làm sạch, chà xát miếng bông tẩy trang thật mạnh lên da. Hành động mạnh tay này thậm chí khiến da có dấu hiệu đỏ ửng.

Có thể vì trang điểm nhiều lớp nên nữ diễn viên phải dùng lực để nhanh chóng làm sạch lớp trang điểm. Tuy nhiên, da mặt rất nhạy cảm nếu chà xát quá mạnh làm mất đi lớp bảo vệ bên ngoài. Điều này sẽ khiến da bị trầy xước, mất độ ẩm dần dần trở nên sần sùi thô cứng.

Nữ diên viên tẩy trang bằng cách dùng lực chà mạnh lên mặt



Bên cạnh đó, Na Trát cũng thường xuyên vuốt mạnh để tẩy sạch lớp mascara. Không rõ mỹ nhân có ý thức được điều này không nhưng lâu dài sẽ khiến lông mi thật bị rớt, vùng da quanh mặt dễ bị xước.

Vậy tẩy trang đúng cách là như thế nào?



Dùng miếng bông có thấm dung dịch tẩy trang với lượng vừa đủ. Chọn loại bông càng mềm càng tốt để tránh gây xước da. Hãy kiên nhẫn đưa nhẹ nhàng miếng bông lên từng khu vực trên da mặt để lấy đi lớp trang điểm.



Khi tẩy trang mắt, nhẹ nhàng đặt miếng tẩy trang lên mắt và ấn xuống. Giữ miếng tẩy trang khoảng 10-30 giây để làm ẩm vùng da này để dễ dàng xóa đi lớp trang điểm. Sau khi ngâm, nhẹ nhàng chà miếng tẩy trang lên lớp phấn.



Mọi thao tác khi tẩy trang cần được thực hiện nhẹ nhàng, đừng cố gắng ra sức chà xát những vùng da được trang điểm đậm sẽ làm da bạn bị tổn thương gây khô rát, sần sùi và nhanh lão hóa.



Sau khi tẩy trang cần rửa mặt lại với sữa rửa mặt để đảm bảo da được làm sạch hoàn toàn. Trước khi rửa mặt, cho sữa ra tay và tạo bọt, càng mịn càng tốt. Sau khi thoa, massage nhẹ nhàng theo chuyển động vòng tròn rồi rửa lại bằng nước sạch nhiều lần tới khi hết bọt và nhờn.

Theo Hà Ly/SKCĐ