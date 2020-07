Có mẫu ảnh xịn như Rosé (BLACKPINK) bảo sao doanh thu của Saint Laurent tại châu Á tăng vù vù!

Lần trở lại gần đây nhất của BLACKPINK với How Like Like That đã phá vỡ nhiều kỷ lục và đem tới cho nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này sự nổi tiếng vượt trội. Trong khi làm việc với những dự án âm nhạc chung, mỗi thành viên cũng đã tham gia đơn lẻ vào các chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu quốc tế lớn như Lisa với BVLGARI, Jennie với Chanel, Jisoo với Christian Dior.

Mỗi thành viên của BLACKPINK đều là gương mặt đại diện cho một thương hiệu khác nhau.

Bản thân Rosé đã gây chú ý khi được tiết lộ là gương mặt mới của nhà mốt Pháp Yves Saint Laurent. Ngôi Sao BLACKPINK đã xuất hiện trong nhiều clip quảng cáo của hãng vào tháng trước nhằm quảng bá cho bộ sưu tập Thu Đông 2020 của họ. Bây giờ có thể xác nhận rằng Yves Saint Laurent đã có một quyết định tuyệt vời khi hợp tác với Rosé.

Poster cho chiến dịch quảng bá giữa Saint Laurent kết hợp với Rosé.

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi một công ty có tên iPrice Group cho thấy ngay sau khi Rosé được giới thiệu là đại sứ toàn cầu, rất nhiều người ở châu Á đã bắt đầu săn lùng các sản phẩm của Saint Laurent.

Tập đoàn iPrice đã đi đến kết luận về mức tăng trưởng của YSL tại châu Á sau khi phân tích hơn 300.000 tìm kiếm được thực hiện trên các trang web mua sắm trực tuyến của họ ở Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Hồng Kông.

Bảng số liệu thống kê được cung cấp bởi Iprice.

Kết quả tiết lộ rằng trong vòng 2 tuần sau khi giới thiệu Rosé là gương mặt đại diện, các tìm kiếm trực tuyến cho các sản phẩm thời trang Saint Laurent đã tăng vụt ở hầu hết các quốc gia châu Á. Tìm kiếm tăng 23% ở Malaysia, 22% ở Philippines, 19% ở Indonesia và 12% ở Thái Lan. Việt Nam và Singapore cũng có sự tăng trưởng nhẹ.

Một dòng sản phẩm đang được ưa chuộng đặc biệt trong thời điểm này là túi xách Saint Laurent. Lí giải cho điều này là bởi Rosé luôn được ngưỡng mộ vì đam mê sưu tầm túi xách và thường được phát hiện diện túi của nhà thiết kế Saint Laurent.

Rosé đã từng xuất hiện với túi YSL tại sân bay Incheon.

Mới tuần trước, thương hiệu thời trang đình đám này đã công bố những bức ảnh của Rosé cùng chiếc túi mang tên Solferino của họ. Trong vòng 2 tuần kể từ chiến dịch quảng cáo, các tìm kiếm về túi xách Saint Laurent trên các trang web mua sắm ở các quốc gia được khảo sát đã tăng trung bình 343%.

Chỉ nhờ một bứt ảnh mà lượng khách hàng tìm kiếm túi Solferino của YSL tăng vọt.

Indonesia đặc biệt chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc 1.168%. Tương tự, Hồng Kông chứng kiến mức tăng 600%, tiếp theo là Thái Lan ở mức 326%, Malaysia ở mức 176%, Philippines ở mức 93%, Singapore ở mức 30% và cuối cùng là Việt Nam ở mức 10%.

Mức độ ảnh hưởng của các thành viên BLACKPINK tới châu Á là không nhỏ.

Dù đây chỉ là những số liệu về lượng tìm kiếm, nhưng dù sao đi nữa, thật ấn tượng khi tác động của Rosé tới thời trang cao cấp nói chung và Saint Laurent nói riêng có thể được cảm nhận ở nhiều quốc gia trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.



