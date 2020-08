Bị bồ chồng ghen ngược, cô nàng đáp trả cực đỉnh khiến CĐM phát cuồng

Xã hội hiện đại khiến chuyện ngoại tình càng trở nên phổ biến, ' tiểu tam ' cũng ngày càng mặt dày và trơ trẽn, thậm chí còn chủ động đi nói chuyện, khiêu khích và ghen ngược với cả chính thất.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện của một cô vợ trẻ về chuyện với tiểu tam của chồng. Kèm theo hình ảnh chia sẻ là dòng caption ngắn gọn: Đang chuẩn bị dậy để tí đi làm thì nhận được tin nhắn và ảnh này... xin lỗi mọi người em đã gắn thẻ".



Loạt ảnh được cô nàng đăng tải. Loạt ảnh được cô nàng đăng tải.





Từ những tin nhắn được chia sẻ có thể thấy, dù bị nhân tình của chồng khiêu khích nhưng cô vợ lại khá bàng quan. Cụ thể, kẻ thứ 3 kia đã gửi ảnh chồng kia đang ngủ, chia sẻ cả tần suất 'chăn gối' dày đặc cả khi cô nàng đến ngày 'đèn đỏ'. 'Tiểu tam' tiếp tục tấn công và gây chiến khiến người đọc ói máu với những tin nhắn như: "Em còn chưa ghen hắn cái nào mà mà hắn khi nào cũng ghen sợ em bỏ hắn", "Em lâu lâu giục hắn nhắn tin hỏi thăm chị cái", "Em không giữ, hắn cũng không bỏ được em"...

Tuy nhiên, thái độ của cô vợ mới là đều mọi người chú ý. Dù tiểu tam có khiêu khích thế nào nhưng người vợ vẫn rất tỉnh táo, giữ cho mình cái đầu lạnh và đáp rất tự nhiên: "Thế thì tốt, rảnh lên chị chơi... Em không thấy chị không chửi em khi biết em theo chồng chị à. Chị sống thoáng lắm, em chưa biết tính chị thôi".

Màn đáp trả cao tay của cô vợ.

Thấy chưa đủ, cô nàng nhân tình lại tiếp tục giả vờ thể hiện: "Được cái em không lấy của ai cả, cũng không theo chồng ai, chỉ là họ thích em thôi. Họ giữ em thì em biết làm sao được giờ". Thế nhưng, cô vợ vẫn tỉnh bơ: "Chị không hiểu về văn thơ lắm, nói chung là chị vứt lâu rồi... Chị chặn làm gì, em vào mà chặn, chị không ghen đâu yên tâm".

Ngay khi được chia sẻ, màn đáp trả cô vợ đã khiến người đọc thích thú. Nhiều người khẳng định, đây mới là cách cao tay khiến tiểu tam phải tẽn tỏ, kiểu muốn thể hiện khiêu khích nhưng chẳng ai quan tâm.





Hiện tại, bài đăng của cô vợ vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ