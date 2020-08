Hạnh phúc của đời người chỉ đơn giản: Có nhà để νề, có người để đợi, có cơm để ăn

Your browser does not support HTML5 video.

Những chú chuột khổng lồ trở thành siêu anh hùng nhờ khả năng rà phá bom mìn hơn cả chó nghiệp vụ

Nhờ những chú chuột khổng lồ được huấn luyện để có thể đánh hơi và định vị thuốc nổ TNT bên trong những quả bom, mìn, tốc độ giải phóng bom mìn tại Campuchia được cải thiện đáng kể.