Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 29/12: FRT, POW và PHR

FRT: SSI khuyến nghị khả quan

Mặc dù Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) ghi nhận lỗ 13 tỷ đồng trong quý III/2023 nhưng vẫn cải thiện so với quý trước nhờ lợi nhuận của chuỗi nhà thuốc Long Châu cải thiện trong khi cuộc chiến giá cả bớt căng thẳng hơn sau khi hàng tồn kho iPhone 14 gần như đã được giải phóng trong quý II/2023. Tuy nhiên, lợi nhuận 9 tháng năm 2023 thấp hơn dự báo cả năm của Công ty chứng khoán SSI do nhu cầu yếu.

Hiện tại, SSI dự báo lợi nhuận ròng của FRT trong quý IV/2023 đạt 30 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ so với mức lỗ ròng 13 tỷ đồng trong quý III/2023), nhờ mùa cao điểm của cả iPhone và điện thoại di động khác và cuộc chiến giá cả bớt căng thẳng hơn.

Do đó, SSI ước tính năm 2023 công ty ghi nhận lỗ 196 tỷ đồng (từ lãi 200 tỷ đồng) nhưng có lãi trở lại trong năm 2024, SSI ước tính lợi nhuận năm 2024 đạt 439 tỷ đồng (từ 446 tỷ đồng) nhờ: lợi nhuận từ FPT Shop phục hồi và lợi nhuận của chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục cải thiện nhờ các hoạt động mở mới và gia tăng biên lợi nhuận.

SSI lưu ý rằng tỷ lệ sở hữu của FRT trong chuỗi nhà thuốc Long Châu đã giảm từ 89,8% trong quý II/2023 xuống 84,6% trong quý III/2023 do nhân viên của Long Châu tăng vốn. Từ năm 2018, FRT đã cho phép nhân viên Long Châu được góp tối đa 25% vốn Long Châu.

Do nhân viên Long Châu chậm góp vốn nên tỷ lệ sở hữu của FRT tại Long Châu ở mức cao hơn hẳn 75% kể từ năm 2018 đến nay. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, nhân viên Long Châu sẽ tăng vốn trong thời gian tới để tỷ lệ sở hữu của nhân viên tại Long Châu đến cuối năm 2023-2024 sẽ lần lượt đạt 20%-25%. Do đó, SSI điều chỉnh giá mục tiêu cho FRT dựa trên tỷ lệ sở hữu mới.

Vị thế đòn bẩy cao là điểm cần lưu tâm chính đối với FRT, đặc biệt là trong môi trường lãi suất tăng cao (quý IV/2022 và quý I/2023). Áp lực vốn của FRT đã giảm bớt khi chi phí vay trong quý III/2023 giảm 200 điểm cơ bản so với mức đỉnh và lợi nhuận từ chuỗi nhà thuốc cải thiện.

Với chi phí vay thấp hơn, FRT có thể đẩy nhanh tốc độ mở mới cho chuỗi Long Châu để giành thị phần trong bối cảnh đối thủ An Khang và Pharmacity vẫn đang chật vật với mô hình kinh doanh của họ. Quy mô lớn hơn sẽ giúp tăng biên lợi nhuận cho Long Châu về lâu dài. Như vậy, việc giảm chi phí vay có ý nghĩa quan trọng đối với một công ty có vốn vay cao như FRT, do đó SSI nâng hệ số P/S mục tiêu cho chuỗi nhà thuốc từ 0,8x lên 1x.

Do đó, SSI nâng giá mục tiêu 1 năm lên 117.000 đồng/cổ phiếu (từ 105.000 đồng). Do giá cổ phiếu FRT đã tăng 35% kể từ khuyến nghị mua gần đây nhất của SSI, theo đó, SSI đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FRT với tiềm năng tăng giá là 13,5%.

POW: SSI khuyến nghị trung lập

Trong 9 tháng năm 2023, SSI nhận thấy sản lượng điện sụt giảm so với cùng kỳ từ tất cả các nhà máy điện do Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam (HoSE: POW) sở hữu và vận hành, ngoại trừ nhà máy Vũng Áng và Cà Mau.

SSI cho rằng điều này là do điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến công suất hoạt động nhà máy thủy điện. Hơn nữa, tình trạng thiếu khí ở Đông Nam Bộ khiến cho nhà máy Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) không đáp ứng được nhu cầu điện và vận hành các nhà máy bằng dầu diesel có chi phí cao.

Sang năm 2024, sau khi thời gian tiến hành đại tu trong năm 2023 cho Cà Mau 2, Tổ máy 1 của Vũng Áng, Nhơn Trạch 2 và Tổ máy H2 của Dakdrinh, SSI dự báo công ty sẽ ghi nhận tăng trưởng cả về sản lượng (tăng 14% so với cùng kỳ trong năm 2024 so với +3% năm 2023) và LNST (tăng 19% so với cùng kỳ so với -52% so với cùng kỳ năm 2023).

Bên cạnh vấn đề thiếu khí dài hạn do các bể khí đang cạn dần, SSI nhận thấy nguy cơ chậm trễ trong việc vận hành thương mại dự án điện sử dụng LNG – Nhơn Trạch 3&4, SSI kỳ vọng hai nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới: Nhơn Trạch 3 vào nửa cuối năm 2025 và Nhơn Trạch 4 trong nửa cuối năm 2026.

SSI đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu POW, với giá mục tiêu 12 tháng là 12.980 đồng/cổ phiếu (tương đương tiềm năng tăng giá là 15,4%; dựa trên phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA).

PHR: Vietcap khuyến nghị khả quan

Công ty chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị khả quan nhưng điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống còn 53.200 đồng/cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR). Vietcap điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do: dự báo doanh số cho thuê đất KCN VSIP III thấp hơn trong giai đoạn 2023-2025 và số dư tiền mặt ròng thấp hơn vào cuối năm 2023, một phần được bù đắp bởi Vietcap cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024.

Vietcap điều chỉnh giảm 6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 xuống còn 523 tỷ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ) do Vietcap lùi dự báo đóng góp lợi nhuận từ VSIP III sang năm 2024 so với năm 2023 trong dự báo trước đây.

Vietcap điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 và 2025 lần lượt 11% và 3% xuống còn 446 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ) và 799 tỷ đồng (tăng 79% so với cùng kỳ), do Vietcap dự phóng doanh số cho thuê đất và ghi nhận lợi nhuận chậm hơn cho KCN VSIP III khi doanh số cho thuê đất tại VSIP III trong 2023 đang thấp hơn so với kỳ vọng trước đó của Vietcap.