Nhìn hình ảnh tổn thương ở phổi, bác sĩ có thể kết luận bệnh nhân nhiễm COVID-19 khi chưa xét nghiệm

Trong buổi hội thảo cũng nêu ra các giai đoạn kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể. Cụ thể:

Giai đoạn sớm (0 - 4 ngày sau khi nhiễm virus), X-quang phổi cho thấy kính mờ, hình lát đá, thùy tổn thương.

Hình ảnh phổi của ca mắc Covid-19 thứ 867

Đến ngày thứ 5, phổi có kính mờ, hình lát đá lan rộng sang cả hai bên. Tình trạng này sẽ kéo dài đến ngày thứ 8 và được gọi là giai đoạn tiến triển.

Ở giai đoạn đỉnh của bệnh là từ sau 10 đến 13 ngày thì phổi sẽ xuất hiện các vùng đông đặc. Cơ quan này khi đó bị tổn thương nhiều nhất.

Tại Việt Nam, có bệnh nhân 2 lần âm tính trước khi có kết quả dương tính, cũng có bệnh nhân 3 lần âm tính trước khi có kết quả dương tính. Đơn cử như bệnh nhân 812 ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã âm tính 3 lần trước khi có kết luận dương tính.

Trong buổi hội chẩn, tiến sĩ Lưu cũng dẫn nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Hà Lan cho thấy, phân độ nghi ngờ nhiễm COVID-19 dựa vào hình ảnh cắt lớp vi tính. Bác sĩ có thể kết luận về bệnh khi chưa có kết quả xét nghiệm.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính một số phân độ tổn thương phổi của người mắc COVID-19

Theo đó, 6 phân độ nghi ngờ được xếp theo cấp độ tăng dần, cao nhất là cấp độ 6. Cụ thể:

- CO-RADS 1: Phổi bình thường, không tổn thương.

- CO-RADS 2: Tổn thương nhưng ít và hình ảnh phổi đặc trưng cho những bệnh lý nhiễm trùng khác. Nguy cơ mắc Covid-19 thấp.

- CO-RADS3: Tổn thương có thể xảy ra ở bệnh nhân Covid-19 hoặc các bệnh phổ biến khác. Mức độ nghi ngờ trung bình.

- CO-RADS 4: Phổi có tổn thương kính mờ, dày tổ chức kẽ ở hai bên nhưng chưa đặc trưng ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm rất cao.

- CO-RADS 5: Nguy cơ rất cao. Xét nghiệm rRT-PCR lần một có thể âm tính nhưng gần như chắc chắn người này mắc Covid-19. Do đó, dựa trên cắt lớp vi tính phổi cần xét nghiệm lại cho bệnh nhân. Phổi của nhóm này có hình ảnh kính mờ, dày tổ chức kẽ, lát gạch, phân bố ở ngoại vi và đáy phổi.

- CO-RADS 6: Chắc chắn bệnh nhân mắc Covid-19, xét nghiệm rRT-PRC sẽ cho kết quả dương tính.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày