Có tới Sapa chơi hè này, đừng bỏ qua món bánh hạt dẻ bùi bùi thơm thơm

Sapa , thành phố trong sương luôn thu hút khách du lịch tới đây ghé thăm suốt 4 mùa. Dù đã khác xưa nhiều, nhưng với tiết trời se se lạnh cùng những cô bé, cậu bé xúng xính dễ thương trên màu áo thổ cẩm dạo khắp thị trấn, Sapa vẫn để lại một chút gì đó mộc mạc, chân chất trong lòng du khách.

Đến với Sapa, du khách tha hồ thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn như cá tầm, cá hồi, rau cải mèo,.. hay những món ăn vặt ngon lành như quả khô, thịt trâu gác bếp... Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng ở Sapa có một món bánh tên bánh hạt dẻ thơm thơm, bùi bùi hấp dẫn.

Bánh hạt dẻ được làm không quá cầu kì, với phần vỏ ngoài là bột mì thông thường. Phần nhân bánh là hạt dẻ làm chín, nghiền nhuyễn, rắc thêm ít đường để tạo nên vị ngọt ngọt, bùi bùi. Sau đó, người ta sẽ bọc bột mì bao nhân, rán chín vàng trong chảo dầu và để ráo.

Bánh hạt dẻ ngon nhất là khi ăn nóng, với phần nhân mềm mềm, thơm phức mùi hạt dẻ bùi. Phần vỏ bên ngoài giòn giòn, vàng ươm hấp dẫn. Bánh có đôi chút khô và ngấy vì nhiều tinh bột, chỉ cần nhấm nháp 1-2 chiếc là cũng đủ ngang ngang bụng.

Cách đây vài năm, ở Sapa mới chỉ "thịnh hành" món hạt dẻ rang, thì gần đây ẩm thực Sapa đã được "nâng tầm" lên nhiều với các món ăn mới, trong đó chắc chắn phải kể đến bánh hạt dẻ. Bánh hạt dẻ ngày càng được bán phổ biến ngay trong trung tâm thị trấn, với giá chỉ khoảng 5-8k/chiếc nhỏ nhỏ, xinh xinh.

Bánh hạt dẻ cũng là một món quà vặt có thể mua về làm quà, bởi theo người bán hàng thì bánh có thể giữ khá lâu trong tủ đá, từ 10-20 ngày. Sau khi mua về, bánh đã được rán sơ nên chỉ cần áp chảo, hoặc cho vào lò nướng lại để hâm nóng. Không cần chiên ngập dầu lần nửa bởi bánh sẽ ngấm dầu, gây ngấy và không còn rõ vị hạt dẻ bùi nữa.

Bánh hạt dẻ không có hương vị quá đặc sắc nhưng do độc đáo, lại có chút gì đó mộc mạc, chân chất nên vẫn có thể là món quà thích hợp để tặng cho gia đình , bạn bè. Vậy là những du khách đi thăm Sapa từ giờ lại có thêm một lựa chọn để thưởng thức và mua quà cho người thân rồi nhé.

Theo Linh Chi/SKCĐ