Cô trợ lý sướng nhất showbiz Việt Thúy Kiều: Sở hữu BST đồ hiệu khủng, được Ngọc Trinh chiều hết mực

Với tính chất công việc với lịch trình dày đặc, không có gì lạ khi mỗi nghệ sĩ đều có ít nhất một trợ lý kề cận để chăm sóc và hỗ trợ cho mình mọi lúc mọi nơi. Không chỉ xuất hiện với tư cách là nhân viên, có những trợ lý được sao Việt xem như những người thân trong gia đình , và đối xử vô cùng tốt.

Thúy Kiều - Ngọc Trinh luôn dính nhau như sam không chỉ trong công việc mà cả ngoài đời.

Một trong số những nhân viên may mắn đó phải kể tới trợ lý Thúy Kiều của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh . Cô nàng được em gái Ngọc Trinh cưng chiều hết mực và cho những quyền lợi hiếm ai có được. Tuy không xác định được chính xác mức lương của Thúy Kiều nhưng từ story Ngọc Trinh tiết lộ trợ lý vừa nhận lương đã sắm ngay túi hiệu chứng tỏ cũng "không phải dạng vừa".

Story Ngọc Trinh khoe Thúy Kiều mua đồ hiệu ngay sau khi nhận lương.

Công việc thường ngày của Thuý Kiều là sắp xếp đồ hiệu, chăm lo cho tủ đồ hàng nghìn món hàng hiệu đắt tiền và còn cả hộ tống Ngọc Trinh trong các event. Dễ thấy cô nàng khi đi sự kiện cũng chỉn chu diện mạo với vest và đồ hiệu xứng tầm với "chủ tịch" là CEO.

Thúy Kiều cũng thường xuyên xuất hiện kế bên Ngọc Trinh khi đang diện áo Versace, Valentino, Gucci, Moschino,... Có vẻ trợ lý tin cậy của Ngọc Trinh cũng sở hữu một tủ đồ hiệu "khủng" mà nhiều người mơ ước.

Thúy Kiều diện áo Moschino hàng hiệu.

Không chỉ thu nhập cao, Thúy Kiều còn được Ngọc Trinh đưa đi mua sắm, ăn uống, làm đẹp ... Vào dịp sinh nhật Thúy Kiểu, Ngọc Trinh đã tặng cho cô trợ lý một chiếc điện thoại có giá trị không nhỏ, kèm theo đó là lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật nàng Kiều của tui. Một trong những công nhân xinh đẹp, mỹ miều, kiêu sa, yêu kiều nhất trên quả đất này".

Thúy Kiều khoe được tổng tài Ngọc Trinh chiều hết mực.

Lúc thì được "tổng tài" Ngọc Trinh dẫn đi tút tát lại nhan sắc. "Hôm nay lại được sướng. Nóng như này được chủ tịch dẫn đi gội đầu, hấp dầu còn gì bằng. Ngủ một giấc ngon lành". Hết làm tóc, cô lại chuyển sang đắp mặt nạ dưỡng da.

Ngọc Trinh rất thân thiết với Thúy Kiều như chị em.

Điều đặc biệt hơn cả tiền tài, vật chất là mối quan hệ tựa chị em ruột thân thiết giữa Ngọc Trinh và Thúy Kiều. Giữa cả hai không hề có khoảng cách nhân viên - sếp mà xem nhau như hai chị em thân thiết.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ