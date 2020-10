Combo siêu xinh ngày se lạnh dù nàng diện đi làm hay đi chơi đều đẹp mê ly

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên lái xe máy kéo theo hàng cồng kềnh phía sau gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ đi

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 19/10 trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Thanh niên kéo theo hàng cồng kềnh phía sau gây tai nạn khiến đôi vợ chồng bị gãy chân nhưng sau đó thản nhiên bỏ đi.