Cơn bão số 1 đang mạnh lên, Hà Nội mưa to đến rất to từ đêm nay

Đến chiều nay (13/6), bão số 1 đã mạnh lên và đang đi sâu về hướng đất liền. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 13/6, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Đến 4h chiều nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Ảnh minh họa.

Đến 1h ngày 14/6, tâm bão cách đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.





Đến 13h ngày 14/6, tâm bão tiến vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.



Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, cơn bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Từ chiều tối và đêm nay đến 15/6, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong cơn mưa đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Tại khu vực Hà Nội, từ đêm nay tới ngày 15/6 sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, xuất hiện dông chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cẩn thận có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hướng đi của cơn bão số 1.

Từ 14/6 đến 16/6, tại sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biện, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội.

Tại TP.HCM, cơn bão số 1 có khả năng làm gió tây nam mạnh lên, gây mưa lớn cho thành phố và các tỉnh lân cận. Từ 14h ngày 13/6, thời tiết tại đây đã bắt đầu chuyển xấu, xuất hiện nhiều mây đen. Một số quận huyện như Thủ Đức, quận 2, quận Bình Thạnh... đã xuất hiện mưa. Đặc biệt, mưa gió đã khiến một nhánh cây lớn bị đổ trên đường Lê Duẩn, quận 1, một nhánh cây lớn bị gãy đổ trong mưa gió.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ