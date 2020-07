Con dâu bất ngờ đổi đời 'nhờ' gã chồng vũ phu và mẹ chồng cay nghiệt

Tôi là gái quê, gia đình không có điều kiện nên chỉ học hết cấp 3 rồi theo mấy người làng bên đi học may. Ngày đó, tôi là cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng, lại khéo léo và giỏi ăn nói, thế nên khi học may xong, quán may quần áo nhỏ của tôi lúc nào cũng đông khách.