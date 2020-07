Vụ bắt vạ trái khoáy: Con gái ăn ngủ với chủ trọ có bầu, mẹ nhắn tin cho vợ người ta đòi quyền lợi

Điều đáng nói trong vụ việc “cười ra nước mắt” này là người mẹ nhắn tin “bắt vạ” với vợ chủ nhà trọ. Mở đầu đoạn hội thoại người mẹ này viết:

“Tôi là mẹ của cháu T., trước đây cháu T. có thuê nhà của anh chị. Chồng chị có nhắn tin ngọt ngào tán tỉnh con tôi, con tôi dại dột nên đã yêu chồng chị và ngủ với chồng chị. Nay cháu đã có thai được hơn 4 tháng mới nói cho mẹ biết.

Chồng chị hứa với con tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé, khi nó đẻ ra đứa bé sẽ bỏ vợ để lấy nó nhưng tôi không đồng ý và chấp nhận như vậy. Nay tôi nói để chị biết rõ sự việc về chồng chị và cần gặp để giải quyết".

Khác hẳn với thái độ không hiểu chuyện của người mẹ, chị vợ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chị nhẹ nhàng nhắn tin lại nói rằng, chị và người chủ trọ đã ly hôn và chị không có nghĩa vụ gì phải gặp mặt mẹ con người phụ nữ này để giải quyết chuyện “mèo mả gà đồng” của chồng cũ.

Thế nhưng, người mẹ của T. không chịu dừng lại, bà ta tiếp tục lên giọng phản ứng gay nhắn nhắn lại rằng sẽ báo Công an và dắt con gái đến tận nhà chị vợ để “bắt vạ”. "Tôi sẽ nhờ công an phường xuống làm việc nếu như gia đình chị không có thiện chí như gia đình chúng tôi. Ngày mai tôi sẽ dắt cháu xuống tận nhà anh chị để nói chuyện với anh chị".

Khi không thể giữ được bình tĩnh trước lời nói “thiếu trưởng thành” của người mẹ này, chị vợ phản ứng gay gắt hơn. Chị cho rằng, bản thân không còn quan hệ vợ chồng với người chủ trọ nữa, vì thế không có trách nhiệm. Nếu mẹ con người này muốn “bắt vạ” thì đến gặp “hung thủ”.

Liên quan đến vụ việc này, chị B.T. – người đăng tải đoạn tin nhắn cho biết, chị em là ruột của người vợ trong câu chuyện trái khoáy này. “Tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của chị gái chị là một cô gái sinh năm 2000. Vụ việc khiến gia đình chị B.T. vô cùng bức xúc.