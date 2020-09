Phẫn nộ mẹ ruột tiếp tay kẻ thủ ác nhốt con gái hơn 1 tuổi vào chuồng chó, bạo hành đến chết

Theo thông tin từ trang China Press, ngày 27/8 tòa án Đài Nam, Đài Loan đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án bạo hành Trẻ em nghiêm trọng.



Được biết, kẻ thủ ác được xác định là Tiết Tuệ Quân, sống ở Đài Nam. Chính người phụ nữ này đã xúi giục em họ vị thành niên, người chồng Hà Cảnh Hiền và bạn thân Lý Gia Vĩ đánh đập, tra tấn bé gái 1 tuổi rưỡi, khiến nạn nhân tử vong.

Tiết Tuệ Quân và nạn nhân.



Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân chính là con gái em họ vị thành niên của Tiết Tuệ Quân. Vụ việc xảy ra từ đầu năm 2019. Khi đó, người phụ nữ này tự nhận bản thân có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Theo đó, cô ta nói đứa bé này đã bị quỷ nhập.

Để 'trừ quỷ', Tiết Tuệ Quân, Hà Cảnh Hiền, mẹ ruột nạn nhân và Lý Gia Vĩ đã cùng nhau bạo hành đứa bé. Mỗi lần thấy nạn nhân khóc vì buồn ngủ, những người này thi nhau đánh đạp, dùng tã quấn kín người đứa bé, thậm chí còn nhốt vào chuồng chó cùng với một con chó khác.



Chưa dừng lại ở đó, kẻ thủ ác còn yêu cầu đồng bọn không cho nạn nhân ăn uống để tránh quỷ hồn bên trong ngày càng mạnh sẽ gây hại cho những người xung quanh.



Mỗi ngày, đứa bé chỉ được cho uống 1 bình sữa duy nhất và khi nạn nhân hấp hối, cả nhóm vẫn thản nhiên rủ nhau đi hát karaoke. Do cơ thể yếu ớt nhưng thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập, nạn nhân không bao lâu sau đã tử vong.

Tiết Tuệ Quân lĩnh án tù chung thân.



Khi thấy đứa bé đã chết, cả nhóm bàn bạc cách xử lý thi thể. Tuy nhiên, phát hiện mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát nên Tiết Tuệ Quân quyết định đưa nạn nhân đến Bệnh viện và toàn bộ sự việc cũng được đưa ra ánh sáng.



Với hành vi ác độc của mình, Tiết Tuệ Quân và Lý Gia Vĩ lĩnh án tù chung thân, Hà Cảnh Hiền 18 năm tù vì hành vi lạm dụng trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Đến tháng 3/2020, mẹ nạn nhân bị kết án 13 năm tù giam (thời điểm xảy ra vụ việc người này còn chưa đủ 18 tuổi). Đến 27/8, tòa án Đài Nam tiếp tục bác đơn kháng cáo và tuyên án như phiên tòa thứ 2.

