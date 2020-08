Còn hơn 10 ca nhiễm COVID-19 có diễn biến nặng, nguy kịch với nhiều bệnh nền

Sáng 1/8, theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngoài 2 bệnh nhân 428, 427 tử vong (thời điểm này chưa công bố ca tử vong BN499) thì hiện cả nước có gần 20 bệnh nhân diễn biến nặng. Trong đó có 12 bệnh nhân diễn biến rất nặng, nguy kịch, đa phần là các ca mắc tại Đà Nẵng với nhiều bệnh nền nặng như suy thận, đái tháo đường,...

PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định: "Chúng tôi thấy rằng đợt này thực sự diễn biến nhanh hơn của các bệnh nhân, tình huống bệnh tăng nặng, tình trạng nguy kịch đến nhanh. Đặc biệt, diễn biến nặng khá nhanh trên các bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền. Thực sự, nhiều bệnh nhân khó".

Được biết, có nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng tới tiên lượng rất nặng, tiên lượng dè dặt như BN416, BN418, BN431,... Và một số bệnh nhân có tiến triển nặng như BN429, BN430, BN433,...

Trong ngày 1/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 , trong đó có 5 ca người Quảng Nam, 7 ca còn là là người Đà Nẵng. Các ca nhiễm mới đều liên quan tới BV Đà Nẵng, là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân và những người có tiếp xúc gần với họ. Đáng chú ý, trong số 12 ca mắc mới có bệnh nhi nam 557 chỉ mới 2 tuổi, nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với BN509. Hiện Việt Nam có 558 ca bệnh với 373 người được điều trị khỏi.

BN499 tử vong tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Cũng trong sáng 1/8, nước ta ghi nhận ca tử vong thứ 3 liên quan đến COVID-19. BN499 (nữ, 68 tuổi), tử vong do ung thư đường máu ác tính không đáp ứng hoá chất giai đoạn cuối, viêm phổi nặng và COVID-19. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt từ ngày 27/7, đến ngày 29/7 tới Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu, thành viên Tiểu ban điều trị BCĐ Phòng chống COVID-19, GS Nguyễn Gia Bình cho biết: "Chúng tôi khẳng định, với bệnh nhân này, COVID-19 chỉ là giọt nước tràn ly, bệnh chính là ung thư dạng máu giai đoạn cuối kèm viêm phổi ."

Như vậy Việt Nam đã có 3 ca tử vong liên quan đến COVID-19, đều là người ở ổ dịch tại Đà Nẵng. GS.TS. Bình cũng nhận định: "Cả 3 trường hợp COVID-19 tử vong đến nay đều là'bất khả kháng'."

Theo Linh Chi/SKCĐ