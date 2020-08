Con nhà người ta trong truyền thuyết: 15 tuổi thi đỗ Thủ Khoa – Á Khoa 6 trường THPT Chuyên tại HN

Sắp tới, Hiệp sẽ trở thành học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Để đạt một loạt kết quả học tập xuất sắc và duy trì trong quãng thời gian dài như vậy, Hiệp chia sẻ, bí kíp học tập của em nằm ở việc luôn tranh thủ thời gian học tập trên lớp để hỏi bài các thầy cô, chủ động dành quỹ thời gian cho việc tự hoc, học hết các kiến thức chuyên đề và không bỏ sót những nội dung thi. Đặc biệt, ở trong giai đoạn nước rút, em còn học các kỹ năng cần thiết ví dụ như quản lý quỹ thời gian, rèn luyện đồng hồ sinh học ngủ sớm – dậy sớm, giữ gìn Sức Khỏe. Về học tập, em luôn ôn tập theo một hệ thống có khung từng phần rõ rệt, qua đó đảm bảo việc học tập hiệu quả và đạt kết quả cao.





Tự học cũng có thể trở thành thủ khoa!

