Con nợ bị đâm chết tức tưởi vì vay 425 nghìn đồng mãi không chịu trả

Tin tức mới nhất ngày 3/10, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ ông Trần Đình Vĩnh Lộc – Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh TT- Huế ) trưa cùng ngày cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nạn nhân tử vong.



Người gây án là anh Trần Ngọc Hiệp (SN 1979, trú tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre), nạn nhân là anh Huỳnh Cu (33 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Khe Tre) - con nợ của anh Hiệp.



Theo thông tin ban đầu, trước đó anh Cu có vay anh Hiệp 425 nghìn đồng nhưng khất nhiều lần không trả khiến 2 bên thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VNN



Đến khoảng 17h chiều ngày 1/10, anh Cu bất ngờ gọi anh Hiệp sang nhà mình để trả tiền nợ. Tuy nhiên, khi anh Hiệp đến nơi thì anh Cu lại không đưa tiền mà 'hẹn đến rằm trả'.



Sự việc này khiến hai bên tiếp tục mâu thuẫn và cãi vã. Quá tức giận, Hiệp đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm anh Cu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Dù đã được người dân phát hiện và nhanh chóng đưa đến Dù đã được người dân phát hiện và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện cấp cứu, anh Cu vẫn tử vong vào 14h chiều 2/10 do vết thương quá nặng.



Sau khi gây án, đối tượng Trần Ngọc Hiệp đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh TT-Huế, Công an huyện Nam Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ