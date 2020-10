Con nợ bị nhóm côn đồ hành hung man rợ, ép ký giấy vay nợ khống khiến nhiều người bức xúc

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cảnh sát Mỹ đuổi theo phạm nhân lòng vòng trong tòa như tấu hài rồi để phạm nhân chạy thoát

Sự việc xảy ra tại Mỹ, 3 nhân viên cảnh sát đã rất vất vả chạy đuổi theo một tên tội phạm trong tòa án, thậm chí 1 người đã bị ngã gãy xương sườn nhưng cuối cùng vẫn để phạm nhân chạy thoát.