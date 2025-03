Con số may mắn hôm nay 9/3 - số tài lộc 12 con giáp - số cát lành ngày cuối tuần

Tham khảo con số may mắn hôm nay 9/3 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 9/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 9/3 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 9/3 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay 9/3 theo năm sinh 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 9/3 dành cho tuổi Tý

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 30 96 27 Nữ 8 85 07 59 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 12 55 86 Nữ 2 79 14 43 1948 2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7 1 44 67 81 29 09 75 Nữ 8 5 01 98 70 48 34 11 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 24 63 90 Nữ 2 53 37 68 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 76 05 57 Nữ 5 80 66 45

2. Con số may mắn hôm nay 9/3 dành cho tuổi Sửu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 18 87 64 Nữ 9 93 02 37 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 56 78 09 Nữ 3 22 50 85 1949 2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6 9 70 48 13 99 52 10 Nữ 9 6 04 81 45 28 97 46 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 39 67 25 Nữ 3 65 30 71 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 96 58 07 Nữ 6 20 89 66

3. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 9/3

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 67 36 15 Nữ 7 28 75 59 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 42 08 86 Nữ 1 84 57 23 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 13 66 99 Nữ 4 97 20 48 1950 2010 Canh Dần Mộc Nam 5 8 55 09 89 47 06 74 Nữ 1 7 70 38 18 94 39 60 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 56 79 95 Nữ 4 82 40 26

4. Số cát lành hôm nay 9/3 cho tuổi Mão

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 33 75 49 Nữ 8 86 24 01 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 07 69 85 Nữ 2 99 32 16 1939 1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7 1 58 14 80 45 37 50 Nữ 8 5 65 20 06 95 98 64 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 76 18 25 Nữ 2 48 57 79 1963 Quý Mão Kim Nam 1 39 60 46 Nữ 5 87 03 52

5. Con số may mắn hôm nay 9/3 cho tuổi Thìn

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 80 04 67 Nữ 6 35 66 08 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 77 13 41 Nữ 9 49 85 10 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 92 40 39 Nữ 3 16 78 84 1940 2000 Canh Thìn Kim Nam 6 9 50 68 27 94 95 17 Nữ 9 6 09 24 56 30 20 79 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 75 98 36 Nữ 3 87 45 01

6. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 9/3

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1965 Ất Tị Hỏa Nam 8 22 67 95 Nữ 7 81 09 48 1977 Đinh Tị Thổ Nam 5 46 78 07 Nữ 1 93 24 61 1989 Kỷ Tị Mộc Nam 2 18 55 86 Nữ 4 74 49 19 1941 2001 Tân Tị Kim Nam 5 8 35 69 97 10 50 72 Nữ 1 7 06 57 84 38 37 29 1953 Quý Tị Thủy Nam 2 88 05 53 Nữ 4 40 79 68

7. Con số may mắn hôm nay 9/3 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 57 06 84 Nữ 5 94 47 05 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 20 74 46 Nữ 8 81 19 78 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 36 68 27 Nữ 2 77 25 60 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 48 99 35 Nữ 5 09 53 91 1942 2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4 7 65 14 38 85 12 50 Nữ 2 8 96 70 40 67 29 33

8. Con số may mắn hôm nay 9/3 cho tuổi Mùi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 05 76 40 Nữ 6 84 35 13 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 49 08 87 Nữ 9 17 59 66 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 50 27 39 Nữ 3 96 64 03 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 38 11 90 Nữ 6 79 95 26 1943 2003 Quý Mùi Mộc Nam 3 6 24 65 80 46 57 70 Nữ 3 9 90 18 07 75 68 89

9. Con số may mắn trong ngày 9/3 cho tuổi Thân

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 70 33 17 Nữ 7 14 95 50 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 68 26 09 Nữ 1 23 88 41 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 59 10 84 Nữ 4 86 45 20 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 37 52 96 Nữ 7 94 08 35 1944 2004 Giáp Thân Thủy Nam 2 5 40 06 76 69 67 78 Nữ 4 1 79 65 22 98 46 13

10. Số vượng tài hôm nay 9/3 cho tuổi Dậu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 15 89 57 Nữ 8 52 27 98 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 69 93 06 Nữ 2 04 35 70 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 81 19 43 Nữ 5 28 64 87 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 95 07 14 Nữ 8 46 76 30 1945 2005 Ất Dậu Thủy Nam 1 4 39 78 45 50 26 67 Nữ 5 2 55 21 86 38 03 96

11. Số may hôm nay 9/3 cho tuổi Tuất

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1946 2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 49 88 10 Nữ 6 70 04 55 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 33 95 07 Nữ 9 65 20 98 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 18 76 30 Nữ 3 96 35 71 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 05 69 46 Nữ 6 83 47 29 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9 3 27 59 50 13 84 60 Nữ 6 3 78 12 64 98 39 56

12. Con số may mắn hôm nay 9/3 cho tuổi Hợi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 38 67 25 Nữ 1 92 20 48 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 45 79 07 Nữ 1 87 11 60 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 04 98 33 Nữ 4 53 05 96 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 16 89 54 Nữ 7 68 47 19 1947 2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8 2 29 77 50 34 72 85 Nữ 7 4 40 36 78 84 26 69

Con số may mắn hôm nay 9/3 theo 12 cung hoàng đạo

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY Bạch Dương (21/3 – 20/4) 87 - 65 - 26 Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 24 - 84 - 61 Song Tử (21/5 – 20/6) 13 - 33 - 25 Cự Giải (21/6 – 22/7) 41 - 77 - 28 Sư Tử (23/7 – 22 /8) 37 - 43 - 74 Xử Nữ (23/8 – 22/9) 59 - 91 - 50 Thiên Bình (23/9 – 22/10) 24 - 96 - 84 Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 81 - 64 - 39 Nhân Mã (22/11 – 23/12) 12 - 62 - 25 Ma Kết (22/12 – 19/1) 30 - 51 - 66 Bảo Bình (20/1 – 18/2) 18 - 54 - 36 Song Ngư (19/2 – 20/3) 11 - 62 - 50

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.