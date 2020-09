Tột cùng phẫn nộ nghịch tử say rượu bạo hành mẹ già 88 tuổi tới chết vì làm đổ nồi cơm nguội

Theo Báo Bình Thuận , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Kiếm (SN 1975, trú thôn 4, xã Nam Chính, huyện Đức Linh) để làm rõ vụ việc bạo hành dã man khiến chính mẹ ruột tử vong. Nạn nhân là cụ bà Hoàng Thị Nghĩa, SN 1932, mẹ đẻ của Kiếm.

Qua xác minh của cơ quan công quan, khoảng 17h ngày 16/9, sau khi nhậu với bạn xong, Kiếm chở con gái đi học về thấy mẹ già đang bưng nồi cơm nguội ra phía sau nhà. Thấy bà bị trượt chân té trong nhà tắm làm đổ cơm, Kiếm bực tức vừa kéo bà Nghĩa ra vừa chửi.



Không chỉ ăn nói hỗn hào, Kiếm còn dùng tay đánh vào vùng đầu mặt bà Nghĩa làm bà té ngã vào vách tường, nền gạch nhà tắm. Không dừng lại, Kiếm tiếp tục kéo bà Nghĩa ra, vừa chửi vừa lấy nồi thịt vứt ra ngoài. Người mẹ già 88 tuổi chỉ biết ngồi khóc van xin, rồi đi ra lượm nồi thịt và bóc ăn.

Đối tượng Lê Kiếm

Thấy vậy, Kiếm càng bực tức hơn liền chạy đến dùng tay hất văng nồi thịt rồi kéo bà Nghĩa vào nhà để bà nằm trên nền gạch nhà bếp. Lúc này có lẽ đã ngấm rượu nên Kiếm cũng nằm ngủ trên nền gạch cạnh bà Nghĩa.



6h sáng hôm sau (17/9), Kiếm tỉnh dậy thì phát hiện mẹ già đã chết ở bên cạnh từ bao giờ. Lúc này, Kiếm chạy ra ngoài báo cho người dân xung quanh biết.

Người dân xung quanh cho hay, Kiếm thường xuyên chửi bới, đánh đập bà Nghĩa nhưng khi chính quyền địa phương đến can thiệp thì người mẹ già vẫn nói dối bao che cho con trai.

Nói với VnExpress , Thượng tá Ung Chiêu Thành (Trưởng Công an huyện Đức Linh) cho biết, Kiếm bị bắt tối 17/9. Sau thời gian quanh co chối tội, khai nhỏ giọt, Kiếm đành cúi đầu nhận tội trước quá trình đấu tranh kiên quyết và sự dày dặn kinh nghiệm của các điều tra viên và Trưởng Công an huyện