Con trai chơi bời hư hỏng, mẹ chồng một mực đổ lỗi cho con dâu còn muốn đuổi ra khỏi nhà

Tôi 28 tuổi, là nhân viên kế toán của một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng được khoảng 9 triệu đồng. Tôi và chồng quen nhau cách đây 2 năm sau một buổi liên hoan bạn bè. Ấn tượng anh là một chàng trai hiền lành, tâm lý nên chỉ mấy tháng quen biết, tôi đã đồng ý nhận lời yêu anh.

Ảnh minh họa.



Và rồi chúng tôi kết hôn. Vì muốn ổn định kinh tế nên chúng tôi kế hoạch năm đầu để chưa sinh con vội. Khi mới cưới, anh vẫn đi làm, quan tâm tôi nên cuộc sống vẫn bình yên, ngọt ngào. Thế nhưng thời gian gần đây, anh ngày càng ham chơi, thậm chí còn cá độ bóng đá. Anh chơi suốt ngày suốt đêm nên đã nghỉ việc ở chỗ cũ. Có hôm anh đi xuyên đêm chẳng về mặc cho tôi gọi điện thoại liên tục.



Tôi nhiều lần góp ý, nặng có nhẹ có nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai, tần suất đi chơi ngày càng dày đặc. Dường như bản tính ăn chơi đã ăn vào máu chồng tôi rồi, anh thường xuyên chơi bời, mang nợ về cho vợ.



Lúc đầu, số tiền chỉ vài trăm, vài triệu nhưng cũng có lúc lên đến cả chục triệu. Tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ cho anh mà chẳng dám kể với ai. Áp lực quá nhiều, tôi quyết định nói chuyện này cho mẹ chồng nghe, một mặt ngầm thông báo với bà, mặt khác muốn bà gây sức ép để anh thay đổi. Đáp lại, bà phũ thẳng vào mặt tôi rằng: "Chồng hư là lỗi tại vợ. Chả biết lấy vợ về làm gì mà để chồng suốt ngày đi ra ngoài như thế".

Ảnh minh họa.

Tôi ấm ức lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Thế nhưng một tuần trước, không biết chồng tôi cá độ kiểu gì mà thua tới 50 triệu. Lần này, tôi quyết định không trả, để anh tự làm thế nào thì làm. Chuyện này đến tai mẹ chồng tôi, bà lập tức ôm tiền đi trả nợ cho con trai, tối về còn mắc tôi ngu dốt, không biết thương chồng.



Lúc này, bao ức chế mệt mỏi dồn nén, tôi quyết định "xả" hết ra với mẹ chồng. Tôi gào lên: "Anh ấy ở với mẹ 30 năm nay mà còn chưa nên người. Con phận làm dâu, bảo ban kiểu gì. Tốt nhất mẹ tự đi mà bảo ban anh ấy, hay tìm người khác về mà dạy..."



Nghe xong, bà bù lu bù loa nói tôi hỗn láo rồi 2 mẹ con bà thống nhất đuổi tôi ra khỏi nhà. Đang trong cơn tức, tôi ôm luôn quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Đã 3 ngày trôi qua, tôi vẫn không xin lỗi mẹ chồng. Tôi cảm thấy mình không sai, chỉ cảm thấy chua chát và mệt mỏi về số phận cuộc đời mình.

