Dân mạng phản ứng gay gắt khi con trai chủ quán Nhắng nướng lên tiếng bệnh vực gia đình trên MXH

Liên quan đến vụ việc cô gái bị bắt quỳ xuống xin lỗi tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, ngày 21/8, UBND TP Bắc Ninh đã tiến hành xử phạt hành chính 30.5 triệu đồng đối với chủ quán là ông Nguyễn Văn Thiện., 47 tuổi tại thành phố Bắc Ninh vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vào sáng hôm qua 21/8, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận đã được Thiện viết sẵn một bản tường trình với nội dung là chị H có ý đồ xấu với quán Hiền Thiện nên đăng ảnh bóc phốt chị H, buộc chị H phải xin lỗi và đính chính lại quán Hiền Thiện làm ăn uy tín. Sau đó Vân đưa cho Thiện một bản tường trình và ép chị H phải kí vào đó.

Thiện đã cùng điện thoại của mình để phát trực tiếp đoạn clip quay lại toàn bộ quá trình Thiện chửi bới, đe dọa và bắt chị H phải quỳ. Sau đó Thiện đưa máy cho Vân trực tiếp cầm điện thoại để quay clip trên.

Chủ quán Nhắng nướng Hiện Thiện cũng bơ quan chức năng khởi tố và tạm giam để điều tra với hành vi Làm nhục người khác.

Đoàn công tác của thành phố Bắc Ninh kiểm tra quán nướng

Trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra thì mới đây, một tài khoản được cho là con trai của chủ quán nướng đã đăng đăng tải một dòng trạng thái lên mạng xã hội facebook với lời lẽ bênh vực gia đình

Người này khẳng định nhân viên trong quán không hề có thái độ vô lễ với khách hàng. Dù đúng hay sai thì nhân viên quán vẫn có ý muốn xin lỗi và sẵn sàng bồi thường cho khách hàng. Khi liên lạc qua điện thoại cũng nói chuyện hết sức tử tế, nhẹ nhàng và yêu cầu gỡ bài vì chị H đã nói sai sự thật.

Người này cho rằng chị H đã lập nick ảo để cố ý đăng bài bóc phốt để hạ thấp danh tiếng của quán Nhắng nướng . Vì thế chị H mới lảng tránh và không chịu gặp mặt trực tiếp để giải quyết.

Trước bài năng này nhiều cư dân mạng này đã phản đối trỉ trích gay gắt. Hiện giờ trang cá nhân của người này đã phải khóa lại.

Theo thông tin cho biết, tối 17/8 chị H đã đến ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Trong lúc ăn chị phát hiện thức ăn tại quán có sán lợn rồi chụp ảnh đăng lên một nhóm đồ ăn vặt Bắc Ninh trên facebook để "bóc phốt" quán này.

Ngay sau khi bài viết được đăng lên, Chủ quán này đã nhờ bạn bè tìm danh tính của người đăng và hẹn chị H đến quán để nói chuyện. Biết thông tin chủ quán tìm mình, tối ngày 18/8, chị H. đã chủ động đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết.

Quán nướng nơi xảy ra vụ việc

Khi chị H vừa đến nơi, Thiện đã yêu cầu chị quỳ xuống sàn nhà, chửi bới, đe dọa và ép chị H phải xin lỗi. Hắn cũng yêu cầu chị phải xóa nội dung đã đăng tải trước đó và đăng một bài đính chính lại với nội dung quán phục vụ tốt.

Quá trình xảy ra sự việc, Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang Facebook nickname "Nhắng nướng Hiền Thiện".

Thậm chí, sau khi quay phát trực tiếp xong, Thiện đã dùng dép đánh vào mặt chị H khiến chị rơi vào trạng thái sợ hãi, căng thẳng, sau đó chị ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi Bệnh viện điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh trước Pháp luật

Toàn cảnh vụ việc chủ quán nhắng nướng hiền thiện bắc ninh bắt khách quỳ lạy

