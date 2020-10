Đệ nhất phu nhân tiết lộ Quý tử của ông Trump cũng nhiễm COVID-19 nhưng Nhà Trắng không công bố

Bên cạnh đó, bà tiết lộ sốc rằng "nỗi sợ của tôi thành sự thật khi con được xét nghiệm một lần nữa và cho kết quả dương tính", theo New York Times. Bà nói, cậu con trai 14 tuổi đã vô cùng mạnh mẽ và không có triệu chứng gì. "May mắn con tôi là cậu bé mạnh mẽ và không biểu hiện triệu chứng gì".

Bà Melania không nói con trai xét nghiệm dương tính khi nào, chỉ cho hay hiện tại cậu đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, theo CNN, Nhà Trắng đã không công bố thông tin này với công chúng.



Barron là người con duy nhất giữa ông và bà Melania, người vợ thứ ba. Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để đến một cuộc vận động ở Iowa, cho biết con trai út của ông đang "khỏe".



Cũng trong bài viết, bà Trump kể rằng bà không chọn quá trình điều trị giống như tổng thống, mà "chọn một con đường tự nhiên hơn" chủ yếu dựa vào "vitamin và thực phẩm lành mạnh", chứ không phải các loại thuốc uống.



Đệ nhất phu nhân cũng nói rằng đã bị sốt và trải qua vài triệu chứng bệnh ở cấp độ nhẹ được bà miêu tả là triệu chứng "như tàu lượn". "Tôi đau nhức khắp cơ thể, ho và đau đầu, cảm thấy vô vùng mệt mỏi suốt thời gian đó", bà nói.



Theo các bác sĩ, hiện Đệ nhất phu nhân cũng đã có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 như Tổng thống Donald Trump. Dù không nói rõ đó là loại xét nghiệm gì. Bà hy vọng "trở lại với các nhiệm vụ sớm nhất có thể".

