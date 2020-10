Thanh xuân có thể bỏ lỡ nhiều điều, nhưng 'Tạp Niệm' thì nhất định không thể bỏ qua!

CLB Âm nhạc Music Club Chuyên Sư Phạm Melody (MCCM) thành lập năm 2010 tại trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm mang theo sứ mệnh ươm mầm và phát triển những tài năng âm nhạc. Trong suốt 10 năm hoạt động, MCCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn qua các sự kiện có quy mô lớn, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người ở cả trong và ngoài trường.

Năm 2017, MCCM tổ chức thành công cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The "Nightingale", thu hút hàng trăm thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2018, xoay quanh chủ đề tình yêu màu nắng, câu lạc bộ đã để lại trong lòng khán giả những trải nghiệm đáng nhớ qua Concert "Vội Vàng". Và đến năm 2019, với Concert "1980s", MCCM đưa khán giả về với một thời kỳ vàng son, chìm đắm trong những khúc ca bất hủ. Bên cạnh đó, MCCM còn có rất nhiều hoạt động thường niên như “M-Crush", buổi du ca trên phố đi bộ hay "M-L'amour", chương trình thiện nguyện đưa âm nhạc đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn….

CLB đã tổ chức thành công nhiều chương trình mang lại tiếng vang lớn

Năm 2020, MCCM sẽ tổ chức một buổi concert với quy mô lớn mang tên "Tạp Niệm". Với chủ đề: Tạp Niệm - miền hỗn loạn của tuổi trẻ lạc lối, đêm nhạc sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều và mới mẻ về cuộc sống của một học sinh cấp 3, để từ đó cùng sẻ chia, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa qua câu chuyện học đường. Đặc biệt, buổi concert còn có sự tham gia của 2 khách mời nổi tiếng: á quân Vietnam Idol Văn Mai Hương và nhóm nhạc Chillies.

Mọi người thường cho rằng: những năm tháng học đường là khoảng trời tuổi trẻ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, quãng thanh xuân ấy lại là sự hòa trộn hỗn tạp của cả những mảng màu sáng và u tối. Không chỉ đơn thuần là một đêm trình diễn nghệ thuật, Tạp Niệm sẽ là nơi tái hiện lại môi trường cấp 3, một xã hội thu nhỏ luôn tồn tại mọi khía cạnh cuộc sống. Được tổ chức qua hai sự kiện: tiền sự kiện Wxrdless dưới hình thức một diễn đàn confession, nơi mọi người có thể sẻ chia nỗi lòng của bản thân; và đêm nhạc mang tên "Tạp Niệm", nơi tất cả những nỗi lòng thầm kín ấy được thể hiện qua âm nhạc, chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm đặc sắc nhất.

Tạp Niệm sẽ trở thành tấm gương chân thực nhất về cuộc sống học đường: Từ những nạn nhân xấu số của nạn bạo lực học đường, áp lực thi cử đến những góc khuất của trường học mà có lẽ học sinh nào cũng nhận ra, nhưng không ai có thể lên tiếng. Thế nhưng, Tạp Niệm không dừng lại ở những góc tối, bởi ở cuối mỗi con hầm sẽ đều lóe lên tia sáng giải thoát, và Tạp Niệm chính là chặng cuối của con hầm, là nơi cấp 3 lại trở về với định nghĩa “quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân”.

Concert Tạp Niệm sẽ được tổ chức vào ngày 25/10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ. Đặc biệt, sau khi đêm nhạc kết thúc, MCCM sẽ hợp tác cùng dự án Vert Xanh, cùng tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường. Với niềm hy vọng mang lại một cây cầu nối, một nơi để mọi người cùng sẻ chia nỗi lòng của bản thân, Tạp Niệm hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người những phút giây đáng nhớ nhất.

A MILLION DREAMS - A COVER BY MCCM

