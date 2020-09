Công an Bình Dương truy tìm hai nữ 'hotgirl' nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 14 tỷ đồng

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, họ đang tiến thành truy tìm 2 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 1983, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) và Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1986, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang).

Được biết, 2 đối tượng này bị người dân tố cáo có hành vi đưa thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Đối tượng Thúy và Nhẫn

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nếu phát hiện được 2 đối tượng Thúy và Nhẫn ở đâu thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (địa chỉ số 681 Cách mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), gặp đồng chí Phan Văn Hùng số điện thoại 0985929791 để phối hợp giải quyết.

