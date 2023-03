Công an mời bà Hoàng Hường lên làm việc vì 2 phát ngôn "gây sốc"

Công an tỉnh Hà Giang vừa có giấy mời bà Hoàng Hường (tức Hoàng Thị Hường, ở TP Hà Nội) lên làm việc vì gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Ngày 22/3, trao đổi với PV , đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa gửi giấy mời bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) lên công an tỉnh để làm việc.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, bà Hường bị mời lên làm việc do liên quan tới 2 phát ngôn "gây sốc", khi gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

"Theo lịch trình làm việc thì Công an tỉnh Hà Giang mời bà Hoàng Hường lên làm việc vào ngày 27/3 tới đây. Nội dung làm việc liên quan tới những phát ngôn của bà này đang gây dậy sóng trên mạng xã hội. Hiện chúng tôi vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đồng Văn xác minh, làm rõ đơn kiến nghị, phản ánh của người dân đối với bà Hường tại xã Phó Cáo", vị đại diện nói với PV .

Dốc Thẩm Mã là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang (Ảnh minh họa).

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M. (trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về việc bà Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang.

Theo đơn phản ánh, bà Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin".

Cũng theo vị này, ngoài việc tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh về việc bà Hoàng Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin", thì cơ quan công an cũng đã tiếp nhận thông tin để xác minh về việc Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn, là món ăn "giải nghiệp".

Mèn mén - món ăn quen thuộc của đồng bào dân tộc Mông (Ảnh: Hồng Anh).

Cũng trao đổi với PV , ông Trần Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị cũng đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin.

Ông Ngọc cho biết, vừa qua, phía sở cũng đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc liên quan tới bà Hoàng Hường. Tuy nhiên việc này vẫn đang do Công an tỉnh thụ lý nên phía sở sẽ chỉ hỗ trợ, phối hợp các bên liên quan, chứ đơn vị chưa tiến hành biện pháp xử lý, xử phạt nào đối với bà Hoàng Hường.