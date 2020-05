Đã có kết luận khám nghiệm ban đầu vụ công nhân chết ở công trường: Tử vong do đa chấn thương

Anh D. được xác định tử vong do đa chấn thương. Hiện, Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Sáng ngày 26/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn ( Đà Nẵng ) đã thông tin bước đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng tổ hợp căn hộ - khách sạn Condo 2 (số 107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ). Nạn nhân được xác định là anh H.T.D. (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP Huế, TT.Huế).

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, sau khi nhận được thông tin về sự việc, đơn vị tổ chức lực lượng đến nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Kết luận bước đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do đa chấn thương: vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.

Thi thể anh D. được đưa ra khỏi xe

Cũng trong tối hôm qua, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường. UBND quận Ngũ Hành Sơn xác định, đây là một vụ tai nạn lao động nên không thực hiện đình chỉ công trình đang thi công.

Ở một diễn biến liên quan, tối ngày 25/5, thượng tá Kiều Văn Vương – Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra đã làm việc với tài xế chở thi thể nam công nhân và được biết, người này chở với giá 1,5 triệu đồng.

“Không có chuyện bỏ thi thể sau cốp xe. Họ để nạn nhân trên băng ca vải rồi gập hết dàn ghế xe ô tô và để dọc nạn nhân chở ra nhà”, Thượng tá Vương nói.

Thượng tá Vương còn cho biết thêm, tài xế và các công nhân làm cùng nạn nhân là anh D. có quen biết nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc của anh D., chủ đầu tư không báo Công an. Khoảng 21h ngày 24/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn mới nhận được thông tin từ Công an TP Huế.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an tỉnh Thừa – Thiên Huế điều tra, làm rõ về cái chết của anh D..

Công trường xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 15h ngày 24/5, gia đình anh D. bất ngờ nhận được điện thoại thông báo anh bi tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Khoảng 18h30 cùng ngày, 2 người đàn ông đi ô tô 4 chỗ mang BKS 43A-500.92 chở thi thể anh bàn giao lại cho gia đình

Theo người thân của nạn nhân, thi thể anh D. được đặt trên 2 cán sắt để ở cốp xe. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên gia đình đã giữ 2 người đàn ông này lại và trình báo Công an.

Danh tính của hai người đàn ông đưa thi thể anh D. về nhà là Phạm Văn T. và Hồ Đắc Thanh Đ. (trú TP Đà Nẵng). Làm việc với công an địa phương, 1 trong 2 người này cho biết, anh D. bị tai nạn lao động rơi từ tầng 17 của một công trình nhà cao tầng. Nghĩ rằng anh D. đã tử vong không có cơ hội cứu chữa nên họ dùng ô tô chở thi thể anh về bàn giao cho gia đình.

