Chủ tọa nói gì khi luật sư nếu quan điểm để Công an HN điều tra vụ án Đồng Tâm sẽ không khách quan?

Sáng ngày 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 29 bị cáo trong vụ giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. 29 bị cáo này đều là người thôn Hoành và thôn Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm.





Trong vụ, có 25 người bị truy tố về tội “ Giết người ” gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.





Cùng vụ án, các bị cáo Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 330 Bộ luật Hình sự.





Ngay phần làm thủ tục khai báo nhân thân, các luật sư bào chữa đề nghị triệu tập đại diện Công an TP Hà Nội, các nhân chứng là bà Lê Thị Thành (vợ ông Lê Đình Kình), chị Duyên (vợ Lê Đình Úy)... đến tòa làm việc.

Luật sư còn đề nghị những hội thẩm dự khuyết và kiểm sát viên dự khuyết phải rời khỏi phòng xét xử. Tuy nhiên, thẩm phán Trương Việt Toàn cho rằng, đề nghị này không hợp lý vì người dự khuyết phải ở trong phòng xử để nắm bắt được rõ nhất diễn biến để sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào.





Về việc triệu tập đại diện Công an TP Hà Nội , sau khi hội ý, chủ tọa thông báo, vị đại diện này được triệu tập nhưng đến muộn do trời mưa. HĐXX cũng ghi nhận và trong quá trình thẩm vấn có thể triệu tập thêm các nhân chứng Thành, Duyên và một số chốt trưởng của tổ công tác từng làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm.





Về đề nghị triệu tập đại diện lực lượng Công an, Quân đội, chủ tọa Trương Việt Thắng bác bỏ vì cho rằng họ không phải người tiến hành hoặc tham gia tố tụng.





Đáng chú ý, trong phiên làm việc sáng nay, luật sư bào chữa cho các bị cáo còn nêu ra quan điểm: Để Công an TP Hà Nội điều tra vụ án sẽ không khách quan. Song chủ tọa nhận định, theo Pháp lệnh Điều tra, vụ án xảy ra tại địa bàn Hà Nội nên Công an TP Hà Nội điều tra là đúng thẩm quyền.





Liên quan đến phiên làm việc sáng nay, HĐXX đồng ý cho các luật sư sao chụp tài liệu và bố trí thời gian cho luật sư xem tài liệu điện tử trong USB. Còn về việc đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, chủ tọa thông báo trong quá trình xét xử nếu thấy cần thì sẽ xem xét.





Chủ tọa Trương Việt Thắng còn nói thêm, các bị cáo đều là người trưởng thành, chịu trách nhiệm độc lập về hành vi của mình, không có ai cần giám hộ nên không cần thiết phải mời người thân tham gia phiên tòa này.





Phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm sẽ tiếp tục vào chiều nay 7/9.

