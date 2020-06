Công an TP HCM lên tiếng vụ CSGT bị “tố” trấn lột tiền của người vi phạm

Chiều ngày 4/6 tại UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo. Trong buổi họp báo này, ông Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP HCM đã thông tin về vụ việc CSGT Tân Sơn Nhất bị tố trấn lột tiền của người vi phạm giao thông.

Ông Lâm cho biết, Công an TP đã vào cuộc xác minh thông tin vụ việc và khẳng định có việc xử lý vi phạm hành chính xe chủ xe vi phạm. Cụ thể, ngày 12/5/2020, thượng úy H.T.M. - cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất có lập biên bản vi phạm hành chính với anh Thái Đặng Phú về lỗi vi phạm điều khiển mô tô không gắn biển số với xe có quy định gắn biển số. Đồng thời đã tạm giữ giấy phép lái xe.

Sau đó, anh Phú có làm đơn tố cáo CSGT vòi tiền người vi phạm. Khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP đã làm việc với anh Phú. Người này cung cấp một số clip, ghi âm, hình ảnh có xe đặc chủng của lực lượng CSGT và số điện thoại được cho là của CSGT vòi tiền.

Chiếc xe đang đợi biển của anh Phú

Cũng theo Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP: “Xác minh ban đầu, đồng chí CSGT chưa nhận cái này. Đồng thời, khi cho anh Phú nhận dạng thì anh Phú cũng không nhớ mặt CSGT và số điện thoại (gọi đòi tiền trước đó)”.

Cũng theo ông Lâm, để làm rõ vụ việc, Giám đốc Công an TP đã ra quyết định thanh tra, lập tổ thanh tra sự việc. Hiện, Công an TP vẫn đang thanh tra , chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, đêm 12/5, anh Thái Đăng Phú chạy xe Exciter màu đỏ gắn biển "Xe xin số" trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị CSGT tên M. dừng phương tiện, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Anh Phú có đưa ra bằng lái và biên nhận giao xe từ cửa hàng. Anh Phú được CSGT báo phạt 6,2 triệu đồng với lỗi không gắn biển số xe.

Anh Phú cho biết đã từ chối nộp phạt nên bị đưa cả xe và người về trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất trên đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) để làm việc. Theo anh Phú, CSGT đã lấy từ ví của anh 2 triệu đồng nhưng vẫn giữ bằng lái. Anh Phú cũng không nhận được biên bản từ CSGT. Sau khi ra về, anh Phú liên tục nhận được các cuộc gọi hối thúc đưa thêm tiền. Người gọi tự xưng là M..

Vì bức xúc cách hành xử của cán bộ CSGT nên ngày 14/5, anh Phú đã làm đơn khiến nại gửi đến Thanh tra Công an TP.HCM và được đơn vị này giới thiệu làm việc với một cán bộ thuộc PC08.

