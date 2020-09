Công an triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet, quy mô lên đến 60 tỷ đồng

4 đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Lê Thị Yến (42 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thanh Khang, Phạm Thế Vũ (cùng 28 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn và Nguyễn Thị Tố Vân (43 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc).

Theo công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 27/8, qua điều tra ban đầu đã xác định được đối tượng Vân sử dụng ĐTDĐ để tiếp nhận tin nhắn cá cược số đề từ nhiều người chơi, sau đó tổng hợp lại và chuyển cho Yến để hưởng 9% hoa hồng.

Đối tượng Khang tại cơ quan công an

Sau đó Yến tiếp tục tổng hợp tịch đề từ Vân và các đối tượng khác để chuyển lên cho Vũ và nhận tiền hoa hồng theo đúng thỏa thuận. Vũ khi nhận được tịch đề từ các đối tượng trên thì trao đổi một phần tỷ lệ cá cược với Khang, phần còn lại thì Vũ giữ để tự chung chi tiền thắng thua.

Tương tự đối với Khang, người này chuyển một phần tịch đề nhận được lên “nhà trên” và hưởng hoa hồng, phần còn lại Khang giữ để tự chung chi. Mỗi ngày tổng số tiền tịch đề Khang nhận được khoảng 500 triệu đồng.

Từ đầu tháng 4/2020 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền cá cược của các đối tượng trên đã lên đến 60 tỷ đồng.

Được biết, đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi, chủ yếu thông qua ĐTDĐ và các ứng dụng trên mạng Internet nên cơ quan Công an rất khó để phát hiện.

Hiện Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Phương Hoa/SKCĐ