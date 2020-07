Coi thường pháp luật, 3 bố con hợp sức chửi bới, chém đứt gân chân Công an viên rồi cố thủ trong nhà

Khi thấy Công an đến làm việc, 3 bố con Thương, Mạnh, Sương ra sức chống đối, thậm chí còn dùng dao chém Công an viên đứt gân, mẻ xương. Khi bị vây bắt, các đối tượng cố thủ trong nhà...

Công an huyện Nghi Xuân ( Hà Tĩnh ) thông tin, ngày 6/7, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Thương (SN 1992, trú tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi Chống đối người thi hành công vụ theo quy định của Pháp luật

Trước đó, chiều 5/7, Công an xã Xuân Thành nhận được tin báo về việc 2 anh em ruột là Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997, trú xã Xuân Thành) hợp sức cầm đá ném, cầm dao truy đuổi chém 1 người hàng xóm 17 tuổi.

Căn nhà của bố con Thương

Ngay sua đó, Công an xã đã nhạn chóng xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai ban đầu những người có liên quan. Khi đã định được Thương và Mạnh là hai đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc này, Phó trưởng Công an xã Xuân Thành cùng 2 Công an viên đã đến nhà Thương gửi giấy mời lên trụ sở Công an xã làm việc.

Khi Công an đến nhà thì thấy có Thương, Mạnh và bố đẻ là ông Phan Thanh Sương (SN 1964). Lực lượng chức năng đưa giấy mời, nói chuyện với các đối tượng này. Thế nhưng, thay vì hợp tác với Công an , 3 bố con ra sức chống đối. Thậm chí có lời lẽ thô tục, chửi bới, ném đá, dùng hung khí đuổi đánh lực lượng chức năng.

Chưa dừng lại, đối tượng Thương còn dùng dao đuổi chém khiến 1 công an viên là Phạm Trung Kiền (SN 1957) bị đứt gân chân, mẻ xương chân. Hai cán bộ Công an khác bị bố con Thương dùng đá ném vào người chấn thương.

Người Công an viên bị Thương chém

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an huyện Nghi Xuân. Lực lượng chức năng xuống hiện trường cùng nhân dân đưa Công an viên bị thương đi cấp cứu

Tại thời điểm đó, 3 bố con Thương vẫn không có vẻ hối lỗi. Thương cố thủ trong nhà. Còn Sương và Mạnh sau khi cố thủ thì bỏ trốn khỏi nhà.

Công an huyện Nghi Xuân sau đó đã triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ đối tượng Thương. Hiện, Công an huyện vẫn đang tổ chức điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ việc này.

